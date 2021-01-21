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Gündem Giresun Valisi paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Gündem

Giresun Valisi paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Giresun Valisi, kar yağışı ve soğuk havada ahşap barakada tek başına yaşayan G.A.’yı (83) karlı bahçeden köy yoluna kadar sırtında taşıyıp, hastaneye götüren askerin fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada fotoğrafı gören binlerce kişi paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 10:46:00 -
Giresun Valisi paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

İlçeye bağlı Kurtulmuş köyü Gökçebel Mahallesi'nde kontrollerde bulunan jandarma ekipleri, G.A'nın, çetin kış şartları ve kar yağışının etkili olduğu bölgede ahşap barakada tek başına yaşadığını tespit etti. Sağlık durumu ve temel ihtiyaçları için harekete geçen ekipler, yaşlı kadını karlı fındık bahçesi içerisinden köy yoluna kadar sırtında taşıyarak jandarma aracına ulaştırdı. Dereli Devlet Hastanesi'ne götürülerek muayenesi yaptırılan G.A'nın temel ihtiyaçları da karşılandı. Yaşlı kadın daha sonra kent merkezinde oturan diğer aile yakınlarına teslim edildi.

Vali Ünlü'den tebrik

Öte yandan Giresun Valisi Enver Ünlü bu anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından, “Bir yiğit, bir anayı sırtlamış...Yükü insan değil, vatan... Sırtında taşıdığı biri değil, bu Milletin ta kendisi...Yaşlı teyzemize gösterdikleri hassasiyetten dolayı @Jandarma personelimizi tebrik ediyoruz” notuyla paylaştı.

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