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Yerel Giresun Valiliği açık alanlarda sigara içmeyi yasakladı
Yerel

Giresun Valiliği açık alanlarda sigara içmeyi yasakladı

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla bulaş riskini artırdığı gerekçesiyle açık alanlarda sigara kullanımı yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 22:10:00 -
Giresun Valiliği açık alanlarda sigara içmeyi yasakladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Giresun Valiliği bulaş riskini azaltacak yeni kararlar aldı. Giresun Valiliği, il genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklandığı bildirdi.

Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Giresun'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde koronavirüsle ilgili yeni kararlar alındı. Buna göre tüm kamu kurumlarında, mesai başlangıç ve bitişlerinin toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarında yoğunluğa yol açmaması için 08.00-16.30 ve 08.30-17.00 şeklinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılarak hayata geçirilmesine karar verildi.

Öte yandan toplantıda, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların, çarşı, pazar yeri, AVM, sosyal mesafenin korunmasında zorluk yaşanan çay ocağı gibi işletmeler ile vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Gazi, Fatih, Alpaslan caddelerine 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde girişlerinin kısıtlanması, Gazi, Fatih ve Alpaslan caddelerinde işletmesi bulunan veya burada çalışan 65 yaş üstü vatandaşların muaf tutulması kararlaştırıldı.

Yürüyüş alanında sigara yasağı getirildi

Toplantıda ayrıca, Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.

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