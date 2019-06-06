Giresun Üniversitesi taban puanları 2019 Giresun Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri 2019 üniversite puanları
ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Giresun Üniversitesi taban puanları 2019, Giresun Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2019 ne kadar?06 Haziran 2019 Perşembe 16:34
ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Giresun Üniversitesi taban puanları 2019, Giresun Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2019 ne kadar?
Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Giresun Üniversitesi bölümleri, Giresun Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Giresun Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Giresun Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Giresun Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Giresun Üniversitesi bölümleri 2019. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil.
Giresun Üniversitesi 2019 taban puanları
Görele Uygulamalı Bilimler YüksekokuluBankacılık taban puanları 2019
Görele Uygulamalı Bilimler YüksekokuluBankacılık ve Finans(İÖ) taban puanları 2019
Biyoloji taban puanları 2019
Coğrafya taban puanları 2019
Ebelik taban puanları 2019
Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları 2019
Enerji Sistemleri Mühendisliği taban puanları 2019
Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları 2019
Fizik taban puanları 2019
Gazetecilik taban puanları 2019
Genetik ve Biyomühendislik taban puanları 2019
Gıda taban puanları 2019
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gıda Teknolojisi taban puanları 2019
Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları 2019
Hemşirelik taban puanları 2019
İktisat taban puanları 2019
İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2019
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) taban puanları 2019
İnşaat Mühendisliği taban puanları 2019
İslami İlimler taban puanları 2019
İşletme taban puanları 2019
Makine Mühendisliği taban puanları 2019
Matematik taban puanları
Moda Tasarımı taban puanları 2019
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2019
Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 2019
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları 2019
Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2019
Kamu Yönetim taban puanları 2019
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları 2019
Sosyoloji taban puanları 2019
Tıp Fakültesi taban puanları 2019
Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2019
Dicle Üniversitesi taban puanları 2019
Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2019
İnönü Üniversitesi taban puanları 2019
Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları 2019
Fırat Üniversitesi taban puanları 2019
Çukurova Üniversitesi taban puanları 2019
Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019
Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019
Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019
ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2019
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları 2019
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi taban puanları 2019
Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019
Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019
Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2019
Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2019
Ordu Üniversitesi 2019 taban puanları
Ankara üniversitesi taban puanları 2019
Bilkent Üniversitesi taban puanları 2019
İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, İTÜ sıralama 2019
Koç Üniversitesi taban puanları 2019
Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019
İstinye Üniversitesi taban puanları 2019
Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019
Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019
Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019
Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019
Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019
Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019
Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019
DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019
Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019
Gazi Üniversitesi taban puanları 2019
Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019
Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019
Açıköğretim taban puanları 2019
Mühendislik taban puanları 2019
İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim
DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019
Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019
Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019
4 yıllık üniversite taban puanları 2019
2 yıllık üniversite taban puanları 2019
Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019
Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019
Ankara Üniversitesi taban puanları 2019
Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019
Ege Üniversitesi taban puanları 2019
Marmara Üniversitesi taban puanları 2019
İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019
Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019
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