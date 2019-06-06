Giresun Üniversitesi taban puanları 2019 Giresun Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri 2019 üniversite puanları

ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Giresun Üniversitesi taban puanları 2019, Giresun Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2019 ne kadar?

Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Giresun Üniversitesi bölümleri, Giresun Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Giresun Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Giresun Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Giresun Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Giresun Üniversitesi bölümleri 2019. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil.

Giresun Üniversitesi 2019 taban puanları

Görele Uygulamalı Bilimler YüksekokuluBankacılık taban puanları 2019

Görele Uygulamalı Bilimler YüksekokuluBankacılık ve Finans(İÖ) taban puanları 2019

Biyoloji taban puanları 2019

Coğrafya taban puanları 2019

Ebelik taban puanları 2019

Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları 2019

Enerji Sistemleri Mühendisliği taban puanları 2019

Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları 2019

Fizik taban puanları 2019

Gazetecilik taban puanları 2019

Genetik ve Biyomühendislik taban puanları 2019

Gıda taban puanları 2019

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gıda Teknolojisi taban puanları 2019

Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları 2019

Hemşirelik taban puanları 2019

İktisat taban puanları 2019

İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2019

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) taban puanları 2019

İnşaat Mühendisliği taban puanları 2019

İslami İlimler taban puanları 2019

İşletme taban puanları 2019

Makine Mühendisliği taban puanları 2019

Matematik taban puanları

Moda Tasarımı taban puanları 2019

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2019

Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 2019

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları 2019

Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2019

Kamu Yönetim taban puanları 2019

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları 2019

Sosyoloji taban puanları 2019

Tıp Fakültesi taban puanları 2019

Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2019





Dicle Üniversitesi taban puanları 2019

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2019

İnönü Üniversitesi taban puanları 2019

Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları 2019

Fırat Üniversitesi taban puanları 2019

Çukurova Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları 2019

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi taban puanları 2019

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019

Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2019

Ordu Üniversitesi 2019 taban puanları

Ankara üniversitesi taban puanları 2019

Bilkent Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, İTÜ sıralama 2019

Koç Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

İstinye Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019

Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019

Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019

Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019

DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019

Açıköğretim taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları 2019

İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

4 yıllık üniversite taban puanları 2019

2 yıllık üniversite taban puanları 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019