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Giresun turizminde hedef İran pazarı

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Giresun'un turizm noktaları, İran'da faaliyet gösteren 17 acentenin temsilcisine tanıtıldı- Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları:- "Biz dost ve kardeş ülke İran'dan gelecek misafirlerimizi sektör ve il olarak ağırlamaya hazırız"

02 Aralık 2018 Pazar 11:56
Giresun turizminde hedef İran pazarı

GİRESUN (AA) - İran'da faaliyet gösteren acente temsilcilerine, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Giresun tanıtıldı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) himayesinde Giresun Valiliği ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle İranlı acente temsilcileri kentte misafir edildi.

Tebriz, Urmiye ve Hoy gibi kentlerde faaliyet gösteren 17 acentenin temsilcileri, Kuzalan Tabiat Parkı, Mavigöl, Kulakkaya Yaylası ve tarihi Zeytinlik Semti'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası düzenlenen programda kentteki otel ve restoran işletmecileriyle görüşmeler yapılarak gelecek turizm sezonuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yaptığı konuşmada, kentte İranlı misafirleri görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Giresun'un Karadeniz'in incisi olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, şöyle devam etti:

"İlimiz 6 tabiat parkı ve altyapısıyla inşallah önümüzdeki yıl ve yıllar çok daha fazla sayıda yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapmak istiyor. Bu nedenle tüm paydaşların bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği kanaatiyle biz de arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Onlar da canla başla çalışıyor."

Sarıfakıoğulları, İranlı acente temsilcilerinin Giresun'u gezdiğini ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki gün ve günlerde bu seyahatleri yoğunlaştırırsınız, ilişkilerimizi yoğunlaştırırsınız. Biz dost ve kardeş ülke İran'dan gelecek misafirlerimizi sektör ve il olarak ağırlamaya hazırız." şeklinde konuştu.

DOKA İl Koordinatörü Murat Aladağ da İran'ın farklı şehirlerinden acente temsilcilerinin kentin turizm noktalarını ziyaret ettiğini söyledi.

Aladağ, "DOKA'nın sektörel eylem planlarından biri de turizm. Hem Giresun'un hem de bölgenin turizm potansiyelini artırmak hedefimiz. Hedef pazarlardan biri olan İran'ı da ilimiz turizm pazarına dahil etmek istiyoruz. Bu, Giresun'a gelen ikinci grup, inşallah bunun devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

İran'ın Tebriz kentinde faaliyet gösteren acente firmasının temsilcisi Esmaıl Mılanı da İran ile Giresun arasındaki bağlantıyı sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, "Giresun'da birkaç yeri gezdik, doğası çok güzel. Bizim için yeni bir pazar, bu pazarda kendi yolcularımız için güzel bir paket ve program yapmak için çalışıyoruz. İnşallah Giresun ve bizim için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:56
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