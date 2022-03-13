Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Giresun’daki şiddetli yağış sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında Giresun Valiliği’nden açıklama geldi.

Giresun okullar tatil mi valilik açıklaması | Giresun hangi ilçeler okullar tatil 14 Mart Pazartesi

Giresun’da kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle Giresun’da eğitime ara verildi. Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 13 Mart Pazar günü Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik Makamında toplanarak; Giresun genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmesine oy birliğiyle karar verdi. Alınan karar gereğince; İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, İlimiz genelinde 14 Mart 2022 Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 ( Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca İlimiz genelinde, Engelli ve Hamile personeller de 14 Mart 2022 Pazartesi günü, 1 (Bir) gün idari izinli sayılacaklardır” ifadeleri kullanıldı.