Giresun iftar vakti: Giresun sahur saati! Diyanet 2022 Giresun imsakiyesi...

Giresun iftar saati ve sahur vakti: Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü idrak edilmeye başlanılacak. 27 Nisan 2022 Çarşamba günü ise Kadir Gecesi. Bu sene Ramazan Bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi başlayacak ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü de sona erecek. Mübarek Ramazan ayının yaklaşıyor olması nedeniyle 2022 Ramazan imsakiyesi sorgulaması da başladı.

Diyanet 2022 Giresun imsakiyesi...

Teravih namazı kaçar rekat kılınır?

Teravih Namazı dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil (la ilahe illallah demek) ve salavat ile meşgul olunması uygundur. Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.

Kalp hastalarının dilaltı hapı kullanması orucu bozar mı?

Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan ilaç, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu ilaç, ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz.