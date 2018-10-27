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Giresun fındığına 14,5 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Erdoğan Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda “Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 liradan almaya başlayacağız” dedi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:22
Giresun fındığına 14,5 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda fındık alım fiyatını açıkladı. Erdoğan, “Ülkemizin yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 2-3 milyar dolar düzeyinde fındık ihracatı var. Bugüne kadar fındık üreticilerimize 7,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Toprak Mahsulleri Ofisimizle ile 1 Kasım’dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 liradan almaya başlayacağız. Kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira da destekleme ödemesi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin stoklarından 10 bin ton fındığı Fiskobirlik’e teminat karşılığı vererek bu kurumumuzu da ayrıca desteklemiş oluyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, milyonlarca üreticinin beklediği müjdenin en sonunda geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tüm üreticiler adına teşekkür ettiğini kaydeden Soydan, TMO’nun devreye girmesinin ardından serbest piyasada oluşan fiyatların da artacağını dile getirdi. Sezon başından bu yana bazı üreticilerin ihtiyaçlarından dolayı fındığını sattığını kaydeden Soydan, “Ancak henüz elinde fındığını bulunduran üreticilerimiz bu fiyatlara ürünlerini satma imkanı bulacaklardır” dedi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu ise ziraat odaları olarak verdikleri mücadelenin sonucunu aldıklarını dile getirerek, fındık üreticilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete teşekkür etti. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da TMO’nun fındık alacak olmasının üreticiye olumlu yansıyacağını vurgulayarak, “Piyasadaki tekel nedeniyle fiyatlar istediğimiz seviyelere bir türlü çıkmıyordu, en azından bir taban fiyatın olması üreticiyi bir nebze rahatlatmıştır” dedi.

Fındığın sahipsiz olmadığının göstergesi

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, birliğin 10 bin ton fındık verilerek desteklenecek olmasına ilişkin, “Bu bizi uçurur, zaten FİSKOBİRLİK kendini toparlama sürecindeydi, bu elimizi çok rahatlatır” dedi. Ayrıca TMO’nun da piyasadan fındık alacağını dile getiren Bayraktar, her iki durumun da fındığın sahipsiz olmadığının göstergesi olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:22
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
  3. Toprak Mahsulleri Ofisi
  4. fındık ihracatı
  5. fındık
  6. fındık yararları
  7. Giresun kalite fındığı
  8. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan
  9. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  11. Altınordu Ziraat Odası
  12. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu
  13. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan
  14. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar
  15. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK)

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