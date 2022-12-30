“40 yıllık çöpü çiçeğe çeviriyoruz”

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, beraberindeki ekiple birlikte proje sahasını gezerek, yüklenici firma yetkilisi ve projeyi takip eden belediye yetkililerinden fiziki çalışmalar ile teknik konular hakkında bilgi aldı, bazı konularda talimat verdi.

Proje alanında açıklamada bulunan Başkan Şenlikoğlu, seçimler öncesinde vaat ettikleri projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, 32 dönümlük bir alana uygulanan projeye çok değer verdiklerinin altını çizdi.

40 yıllık çöp alanını çiçek bahçesine çevireceklerini aktaran Şenlikoğlu şunları kaydetti:

“Şu anda içinde bulunduğumuz alan şehrimizin ilk çöp dökülen alanlarından birisi. Burada belediyemizin yapmış olduğu projeye göre, çöp sahasının müsait olan bölgesine 10 civarında spor tesisi yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz üzere inşaatımız başlamış durumda. Burada bir yandan da çöp alanını revize ediyor, düzenliyoruz. Daha önce söz vermiş olduğumuz gibi çöpü çiçeğe yeşile dönüştürüyoruz. Çöp alanını bir taraftan rehabilite ederken bir taraftan da aynı zamanda bölgemize şehrimize amatör sporlar için spor alanları ve spor tesisleri kazandırıyoruz.

Diğer taraftan da aynı zamanda şehrimizin ticaretine gelişmesine katkıda bulunacak şehir için elzem olan şehir içerisindeki galerici arkadaşların hep birlikte bir arada bulunabilecekleri ve 42 dükkandan oluşan bir çarşı ticaret merkezi oluşturuyoruz. Hemen sanayi sitemizin karşısında olması sebebiyle de burası ticaretimize, şehrimizin gelişmesine şehrin geleceğine çok ciddi katkıda bulunabilecek bir alan. Nitelikli bir şekilde inşaatımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde yüklenici firmamızda hızlı bir şekilde inşaatı bitirerek bölgemize kazandırmış olacağız.”

Giresun prestij caddeleri ile güzelleşiyor

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun önem verdiği projelerden biri olan ‘Prestij Cadde’ Projesi şehrin vizyonuna değer katıyor.

Gedikkaya Mahallesi Nihatbey Caddesi ve Aksu Mahallesi Pazar Caddesi’ne uygulanan ‘Prestij Cadde Projesi’ şimdi de Hacısiyam Mahallesi Fatih Caddesi’nde gerçekleşiyor.

Kalıcı çalışmaların yapıldığı caddelerde ilk olarak yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları güçlendiriliyor. Asfalt, kaldırım, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarıyla da caddeler modernize ediliyor.

Prestij Cadde Projesi’nin ilki Nihatbey Caddesi’ne yapıldı. İkinci olarak Aksu Mahallesi Pazar Caddesi’nde ise çalışmalar halkın hizmetine sunulurken; projede son dokunuşlar yapılıyor.

Nihatbey ve Pazar Caddesi yeni yüzüyle birlikte büyük beğeni toplarken, özellikle bu bölgelerde ulaşımda yaşanan sıkıntılar son buldu ve şehrimizin hizmetine sunuldu.

Şimdiler de ise Fatih Caddesi’nde ‘Prestij Cadde Projesi’ devam ediyor. İki etaptan oluşacak caddede altyapı, üstyapı ve peyzaj çalışmaları büyük titizlikle gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatıyla başlayan Prestij Cadde Projesi kapsamında; altyapı hizmeti olarak içme suyu ve yağmur suyu hattı, yaya ulaşımının konforu ve güvenliği için modern kaldırımlar ve dekoratif aydınlatma direkleri, araç trafiğinin akışını ve güvenliğini sağlamak amacı ile de refüj ve kavşak düzenlemeleri, genişletme, orta refüj düzenlemesi ve asfaltlama çalışması yapılıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise yaptığı açıklamada: “Şehrimizde artık modern bir yaşamı paylaşmak istiyoruz ve bunun için güzellik kazandıracak projelerimize devam ediyoruz. Giresun’u daha da güzelleştirmek ve modernleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz.” dedi.