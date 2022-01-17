Giresun’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Peki, yarın okullar tatil olacak mı?

Giresun 18 Ocak Salı okullar var mı? Giresun okullar tatil mi 18 Ocak!

Giresun’da kar yağışı sürüyor. 18 Ocak Salı günü ise okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

17 Ocak Pazartesi günü Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde eğitim-öğretime bir günlük ara verilmişti. Ayrıca Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise köy okullarında eğitim öğretime ara verileceği kaydedilmişti.