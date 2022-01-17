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Eğitim Giresun 18 Ocak Salı okullar var mı? Giresun okullar tatil mi 18 Ocak!
Eğitim

Giresun 18 Ocak Salı okullar var mı? Giresun okullar tatil mi 18 Ocak!

18 Ocak Giresun hangi ilçelerde okullar tatil? Giresun’da kar yağışı sürüyor. Bu sebeple okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Giresun’da okullar tatil olacak mı? 18 Ocak hangi ilçelerde okullar tatil Giresun

Yeniakit Publisher
2022-01-17 19:59:00 -
Giresun 18 Ocak Salı okullar var mı? Giresun okullar tatil mi 18 Ocak!

Giresun’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Peki, yarın okullar tatil olacak mı?

Giresun 18 Ocak Salı okullar var mı? Giresun okullar tatil mi 18 Ocak!

Giresun’da kar yağışı sürüyor. 18 Ocak Salı günü ise okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

17 Ocak Pazartesi günü Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde eğitim-öğretime bir günlük ara verilmişti. Ayrıca Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise köy okullarında eğitim öğretime ara verileceği kaydedilmişti.

 

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