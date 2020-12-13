Girdikleri evi talan eden hırsızlara suç üstü
Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde girdikleri villayı talan eden hırsızlar, bir kamyonet eşya çalarken suç üstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde Şevki Çalık’a ait villaya giren 2 kişi, evin içindeki güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdi. Sonra evi talan eden hırsızlar, geldiği kamyonete eşyaları doldurdu.
Bu esnada İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri baskın gerçekleştirdi. Hırsızlık anında yakalanan Ö.B ve E.B gözaltına alındı.
Evdeki toplam zararın ise 100 bin TL olduğu öğrenildi.