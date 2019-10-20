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Girdiği yatak odasından bir daha çıkamadı!

Üsküdar'da arkadaşlarının evine giden 22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu. Gencin ölüm nedeni araştırılırken, evdeki 5 arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

20 Ekim 2019 Pazar 10:18
Girdiği yatak odasından bir daha çıkamadı!

Olay, saat 04.00 sıralarında İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Küçükçamlıca Mahallesi'nde ki Deva Sokak'ta bulunan üç katlı binada meydana geldi. Gece saatlerinde arkadaşlarının yanına gelen 22 yaşındaki Buğra Deniz Yılmaz, evin yatak odasına geçti.

Bir süre arkadaşlarının yanına gelmeyen Yılmaz'ı merak eden beş arkadaşı yatak odasının kapısını açtığında korkunç manzarayla karşılaştı. Yaşamını yitiren Yılmaz için ihbar yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale şansı kalmadı. Çok sayıda polis ekibinin geldiği sokağın giriş ve çıkışı kontrollü şekilde sağlanırken olay yeri inceleme ekipleri yatak odası içerisinde ve apartman çevresinde ki tüm delilleri topladı.

Beş kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü

Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği saatte evde bulunan beş genç olay yerindeki polisler tarafından ifadelerine başvurulmak üzere Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. 22 yaşındaki gencin ise cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrasında netleşecek olan talihsiz gencin alkollü olduğu ve komaya girdiği iddia edildi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:18
  1. İstanbul
  2. üsküdar

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