Giorgia Meloni kim? İtalya genel seçim sonuçları

İtalya'daki genel seçimlerden resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, seçim sonuçlarının İtalyanların, FdI tarafından yönetilen merkez sağ hükümet istediğine dair açık bir işaret olduğunu söyledi.

Ülkede dün yapılan seçimlerden, resmi olmayan sonuçlara göre, hem parti olarak hem de sağ ittifak halinde birinci çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Meloni, partisinin seçim merkezini kurduğu Roma'daki Parco dei Principi Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.

Sonuçlara ilişkin ilk değerlendirmesini yapan 45 yaşındaki Meloni, "Seçim sonuçları, İtalyanların, İtalya'nın Kardeşleri'nin yönetiminde bir merkez sağ hükümet istediğine dair açık bir işaret verdi." dedi.

Meloni, içinde bulundukları zamanın sorumluluk alma zamanı olduğunu dile getirerek, "Tarihin bir parçası olmak istiyorsanız, on milyonlarca insana karşı ne tür bir sorumluluğumuz olduğunu anlamanız gereken bir zamandayız. Çünkü İtalya bizi seçti, biz de ona asla ihanet etmeyeceğiz." diye konuştu.

Meloni, "FdI'nin seçimlerden birinci parti çıkması, bizim için pek çok anlam ifade ediyor. Bu kesinlikle birçoğumuz için gurur, gözyaşı, kucaklaşma ve hayaller gecesi." ifadesini kullandı.

Giorgia Meloni, sonucun kendileri için bir varış noktası olmadığını, aksine hareket etme anında olduklarını ve yarından itibaren kendi değerlerini göstermeleri gerekeceğini kaydetti.

Seçimlere katılım oranının düşük olmasından duyduğu üzüntüyü belirten Meloni, devletle vatandaş arasındaki ilişkiyi yeniden inşa etmeleri gerektiğini söyledi. Peki, Giorgia Meloni kim?

Giorgia Meloni kim?

Giorgia Meloni 15 Ocak 1977'de Roma'da dünyaya geldi. Babası Sardunya'dan, annesi Sicilya'dan gelmektedir; Vergi danışmanı olan babası, Giorgia Meloni on bir yaşındayken ailesinden ayrıldı. Garbatella bölgesinde büyüdü.

1992'de 15 yaşındayken ulusal muhafazakar İtalyan Sosyal Hareketi'nin (MSI) gençlik kanadı olan Gençlik Cephesi'ne katıldı. Bu yıllarda, bakan Rosa Russo Iervolino'nun teşvik ettiği halk eğitimi reformuna karşı protestoda yer alan öğrenci koordinasyonu Gli Antenati'yi (Atalar) kurdu. 1996 yılında, MSI'nin sağcı varisi olan National Alliance'ın öğrenci hareketi Student Action'ın ulusal lideri oldu ve bu hareketi İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Öğrenci Dernekleri Forumu'nda temsil etti. Aynı yıl Amerigo Vespucci Enstitüsü'nde diploma aldı.

60/60 final notuyla Roma "Amerigo Vespucci" Enstitüsünde lisan diploması aldı.

1998'de ön seçimleri kazandıktan sonra, Roma Eyaleti üyeliğine seçildi ve 2002'ye kadar bu görevi sürdürdü. 2000'de ulusal direktör seçildi ve 2004'te partinin gençlik kanadı olan Gençlik Hareketi'nin ilk kadın başkanı oldu. Daha sonra Forza İtalia partisi'ne katılıp gençlik bakanı oldu daha sonra İtalya'nın Kardeşleri partisinin kurucuları arasında yer aldı.