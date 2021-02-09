  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gine'de muhalif isim Mamadi Conde'ye hapis cezası verildi
Dünya

Gine'de muhalif isim Mamadi Conde'ye hapis cezası verildi

Gine'de muhalif isimlerden Mamadi Conde, sosyal medyada ırkçılık söylemleri içeren mesajlar paylaştığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 17:26:00 -
Gine'de muhalif isim Mamadi Conde'ye hapis cezası verildi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Dixinn Bölge Mahkemesi, "ırkçılık ve yabancı düşmanlığı" suçlarından yargılanan muhalif Conde'ye, 5 yıl hapis ve 100 milyon Gine frangı para cezası verdi.

Muhalefetten Demokrasi ve Gelişim İçin Gine Birliği partisi Başkanı Pepe Francis Haba, basına yaptığı açıklamada, "Suçlanan diğer muhalifler gibi Conde de iktidara uymayan bir söyleme sahip olduğu için cezalandırıldı." ifadesini kullandı.

Ülkede 18 Ekim 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından tutuklanıp gözaltına alınan Conde, bir süredir karısı ve çocuklarıyla Kanada'da yaşıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi

Doların hızla erimesi piyasaları hareketlendirince uzman yatırım firmalarından tahminler gecikmedi. Ziraat Yatırım firması dolar tahminini a..
Türkiye için 2050 öngörüsü
Dünya

Türkiye için 2050 öngörüsü

Stratfor'un kurucusu Geore Friedman'ın 'Gelecek 100 yıl' kitabında yer alan Türkiye'nin etki alanlarını öngördüğü 2050 haritası yabancılar t..
yeniakit.com.tr yazdı skandalın mimarı o üniversiteler geri adım attı
Gündem

yeniakit.com.tr yazdı skandalın mimarı o üniversiteler geri adım attı

yeniakit.com.tr’nin “Yazıklar olsun!Bunlar Türk üniversitesi olamaz!Bu skandala kim ‘dur’ diyecek?” başlıklı dünkü haberimiz sonrasında bu s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay