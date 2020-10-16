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Aktüel Gine'de hafta sonu yapılacak seçimler öncesi askeri kampa saldırı
Aktüel

Gine'de hafta sonu yapılacak seçimler öncesi askeri kampa saldırı

Bir albay hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:59:35 -
Gine'de hafta sonu yapılacak seçimler öncesi askeri kampa saldırı

DAKAR (AA) - Gine'de 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi askeri kampa düzenlenen saldırıda yüksek rütbeli bir asker yaşamını yitirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Konakri'ye yaklaşık 135 kilometre mesafede bulunan Kindia kentindeki Samoreyah askeri kampına, perşembe gecesi silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda, Albay Mamady Conde'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Durumun kontrol altına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

- Cumhurbaşkanı karşıtı gösterilerde 90 kişi ölmüştü

Pazar günü cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidecek Gine'de tansiyon son günlerde yükselmişti.

Mevcut cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı muhalefet tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Conde'nin en yakın rakibi Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri Cellou Dalein Diallo'nun konvoyunun Kankan kentinde durdurulması da gerginliği artırmıştı.

Muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC), geçen yıl ekimden bu yana Conde karşıtı gösterilerde 90 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

- 3'üncü dönem adaylık için anayasayı değiştirmişti

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek olan 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

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