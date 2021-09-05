Gine'de darbe girişimi! Darbeci askerler yönetime el koyduklarını açıkladı
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri darbeyle devrildiği iddia edilmişti. Son dakika haberine göre; Conde'yi alıkoyduğu belirtilen darbeci askerlerin devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptığı bildirildi.
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri darbeyle devrildiği ileri sürüldü.
Yerel basında, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı. Doumbouya, bir grup askerle görüldüğü videoda, ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi.
Devlet televizyonundan açıklama yaptılar!
Öte yandan; Conde'yi alıkoyduğu belirtilen darbeci askerlerin devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptığı bildirildi.