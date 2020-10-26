Gine'de cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası tartışmalar sürüyor

DAKAR (AA) - Gine'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına hem muhalefetten hem de Bağımsız Seçim Komisyonu üyelerinden itiraz gelirken, sandıktan zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Alpha Conde ise birlik çağrısında bulundu.

Conde'nin en güçlü rakibi kabul edilen ve yüzde 33,5 oy alan Cellou Dalein Diallo'nun partisi Gine Demokratik Güçleri Birliği (UFDG) ve ittifak yaptığı Ulusal Değişim ve Demokrasi İttifakından (ANAD) yapılan açıklamada, 24 Ekim'de açıklanan sonuçlara itiraz edildiği duyuruldu.

Ortak açıklamada, "UFDG ve ANAD, bu yanlış sonuçları kategorik olarak reddediyor." ifadesi kullanılarak, Diallo'nun "gerçek" oy oranının yüzde 53,8 olduğu iddia edildi.

Buna ilişkin oy sayım merkezlerinden gelen ciddi deliller olduğu vurgulanan açıklamada, konunun Anayasa Mahkemesine taşınacağı belirtildi.

- Seçim komisyonu üyelerinden itiraz

Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI) Başkan Yardımcısı Bano Sow imzalı dilekçede de, CENI üyelerinin, oyların sayılmasında ve toplanmasında ciddi usulsüzlükler olduğunu bildirdiği ve bunlara itiraz edildiği kaydedildi.

CENI Sözcüsü Mamady Kaba ise henüz söz konusu dilekçeyi görmediğini ancak bu itirazın "siyasi" gerekçelerle yapıldığını belirtti.

Kaba, itirazların ancak adaylar tarafından Anayasa Mahkemesine yapılabileceğinin altını çizdi.

- Conde'den birlik çağrısı

Öte yandan yüzde 56,49 ile ilk turda seçilen Cumhurbaşkanı Conde ise halka ulusal birlik çağrısı yaptı.

Conde, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, asıl önemli olanın halkın refahı olduğu ve bunun için de el ele vermek gerektiğini belirtti.

Diğer taraftan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinden temsilcilerin bulunduğu bir heyet, seçim sonrası süreçte incelemelerde bulunmak üzere başkent Konakri'ye geldi.

ECOWAS Komisyon Başkanı Cassy Brou, Dışişleri Bakanı Mamady Toure ile görüşmelerinin ardından basına yaptığı açıklamada, seçim sonrası ülkede oluşan kriz ortamını yatıştırmak için tüm taraflarla görüşeceklerini söyledi.

- Muhalefet lideri evinden çıkamıyor

Muhalefet lideri Diallo ise 18 Ekim'de yapılan seçimlerin ertesi gününde ilk turdan zaferle çıktığını duyurmasının ardından evinden çıkamıyor.

Evinin etrafının güvenlik güçleri tarafından giriş çıkışlara kapatıldığını belirten Diallo, takipçilerine Twitter hesabından sesleniyor.

Diallo, son yaptığı paylaşımda, oyların Conde aleyhine değiştirildiğini iddia ederek, sonuçları kabul etmediklerini yineledi.

"Kazandıkları zaferi korumak ve savunmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini" vurgulayan Diallo, destekçilerine mücadeleden vazgeçmeme çağrısında bulundu.

- Conde ilk turda seçildi

CENI'nin, 24 Ekim'de duyurduğu geçici sonuçlara göre, Conde yüzde 59,49 oy alarak, ilk turda cumhurbaşkanı seçilmişti.

Conde'nin en yakın rakibi UFDG lideri ve adayı 68 yaşındaki Diallo ise yüzde 33,5 oy almıştı.



Conde ve Diallo haricinde diğer 10 adaydan yüzde 5 barajını geçen olmamıştı.

Seçimlerin ertesi gününden bu yana düzenlenen eylemlerde ise en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

- Üçüncü dönem adaylık tartışmaları



Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.



Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart'ta yapılmıştı.



Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.



Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok sokak gösterisi düzenlenmişti.













