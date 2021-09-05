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Dünya Gine’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında silah sesleri
Dünya

Gine’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında silah sesleri

Batı Afrika ülkesi Gine’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 14:53:00 -
Gine’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında silah sesleri

Gine Cumhurbaşkanlığı Sarayının çevresinde silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

Silah atışlarının uzun süre devam ettiği belirtilerek, olayda askeri darbe girişimi ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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