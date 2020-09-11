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Gündem Gine Bissau’daki FETÖ okulları Maarif Vakfı’na devredilecek
Gündem

Gine Bissau’daki FETÖ okulları Maarif Vakfı’na devredilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadeleye ilişkin "Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesine sağladığı katkıdan ötürü Gine Bissau'ya teşekkür ederim. Bu ülkedeki FETÖ'yle iltisaklı okulun kapatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:25:00 -
Gine Bissau’daki FETÖ okulları Maarif Vakfı’na devredilecek

 Bissau  ANKARA 

Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Gine Bissau'da mevkidaşı Suzi Carla Barbosa’nın yanısıra Cumhurbaşkanı Umaro Sisoco Embaló  ile görüştü.

Gine Bissau'ya yaptıkları ziyarette, buradaki mevcut potansiyeli gördüklerini söyleyen Çavuşoğlu, "İş adamlarımızı buraya yatırım yapmaları için teşvik etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, FETÖ'yle mücadeleye ilişkin "Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesine sağladığı katkıdan ötürü Gine Bissau'ya teşekkür ederim. Bu ülkedeki FETÖ'yle iltisaklı okulun kapatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Gine Bissau yetkilileri arasında imzalanan anlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "TMV burada Gine Bissau'da yeni okullar açacak. Bu vakfın halihazırda 43 farklı ülkede 333 okulu var ve bunların 23'ü Afrika kıtasında" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Gine Bissau'yla dayanışma gösterdiğinin altını çizerek, "Bugün de yanımızda ventilatör ve N-95 maske getirdik. Uçağın kapasitesi sınırlı olduğundan, olabildiğince çok getirmek için elimizden geleni yaptık" dedi.

Gine Bissau'da diplomasi akademisinin kurulmasını destekleyeceklerini belirten Çavuşoğlu, Türk Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinin de Gine Bissaulu diplomatlara çevrim içi eğitim programları sunacağını kaydetti.


Yeni Akit Gazetesi
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