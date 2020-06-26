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Aktüel

Gine Bissau'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 02:42:14 -
Gine Bissau'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DAKAR (AA) - Bati Afrika ülkesi Gine Bissau'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum uygulamasının uzatıldığı, sokağa çıkma yasağının ise kaldırıldığı bildirildi.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, salgın nedeniyle mart sonunda ilan edilen sağlık acil durumunun, 25 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Ülkede 20.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ise kaldırıldığını bildiren Embalo, Kovid-19'un yayılmasının önüne geçmek için alınan tedbirlere azami dikkat edilmesi konusunda halka çağrıda bulundu.

1,8 milyon nüfuslu ülkede, 1556 kişi Kovid-19'a yakalandı. 191 kişinin iyileştiği ülkede, 19 kişi hayatını kaybetti. 1346 aktif vakanın tedavisine devam ediliyor.

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