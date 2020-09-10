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Aktüel Gine Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu:
Aktüel

Gine Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu:

"Türkiye, önemli ve stratejik bir ülke. Anlaşmalar hem ilişkileri geliştirecek hem de Türkiye’nin Gine Bissau'ya özellikle kurumlar arası desteğini artıracak"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:44:22 -
Gine Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu:

BİSSAU/ANKARA (AA) - Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa, Türkiye'nin, önemli ve stratejik bir ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasında yapılan anlaşmaların hem ilişkileri geliştireceğini hem de Türkiye’nin Gine Bissau'ya özellikle kurumlar arası desteğini artıracağını söyledi.

Bakan Barbosa, resmi temaslar için Gine Bissau'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugün imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki güçlü iş birliğine işaret ettiğini dile getiren Barbosa, "Türkiye, önemli ve stratejik bir ülke. Anlaşmalar hem ilişkileri geliştirecek hem de Türkiye'nin Gine Bissau'ya özellikle kurumlar arası desteğini artıracak." dedi.

Barbosa, ulaşım alanında imzalanan anlaşmanın ise Türk Hava Yollarının Gine Bissau'da faaliyete geçmesinin önünü açabileceğini, bunun ise ulaşımda çok önemli gelişme ile istihdam imkanı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin özellikle Gine Bissau'ya altyapı alanında destek verebileceğine dikkati çeken Barbosa, "Ağabeyim Mevlüt'e Gine Bissau'ya düzenlediği ziyaret ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında gösterdiği dayanışma için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Barbosa, iki ülke arasındaki gelişen diplomatik ilişkilerin "kazan-kazan" prensibi çerçevesinde yürütülmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Gine Bissau Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Topluluklar Bakanlığı Arasında Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Bissau Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması ve Türkiye Maarif Vakfı ve Gine Bissau Milli Eğitim, Yükseköğretim Gençlik Kültürü ve Spor Bakanlığı Arasında Maarif Vakfı Tarafından Gine Bissau'da Kurulan ve/veya İdare Edilen Eğitim Kurumlarının İdaresi, Organizasyonu ve İşletilmesi Hakkında Protokol imzalandı.


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