  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gimdes’ten yeni proje: Helal tadında sohbetler
Ekonomi

Gimdes’ten yeni proje: Helal tadında sohbetler

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES), yeni yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:46:00 -
Gimdes’ten yeni proje: Helal tadında sohbetler

Dernekten projeyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “İlk denemesini 14 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ‘Helal Tadında Sohbetler’ serimizi sizlere bildirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Instagram platformunda (eğer deneme yayını başarılı olur ise) her cumartesi saat 14.00’da canlı yayın başlatacağız. Bazen belli konulara odaklanılırken, kimi zamanlar da sizlerden gelen sualleri cevaplamaya çalışacağız. Kısa bir sohbet tadında yapmayı planladığımız Cumartesi sohbetlerimize herkes davetlidir. Yayınlar, resmi Instagram sayfamızdan yapılacaktır. Bu çalışmamızın hayırlara vesile olmasını ve daha çok insanın hakikati öğrenmesini Rabbimizden niyaz ederiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeş ülke bu kez şaşırttı: Pakistan'dan Esed rejimine şoke eden yardım!
Dünya

Kardeş ülke bu kez şaşırttı: Pakistan'dan Esed rejimine şoke eden yardım!

Pakistan yönetiminin Esed rejimine bir ay içinde ikinci yardım paketini gönderdiği bildirildi.

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!
Medya

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!

Habertürk ekranlarında canlı yayın sırasında bir çalışan stüdyoya girdi. Canlı yayına girdiğini fark eden çalışan hızlı adımlarla uzaklaşmay..
E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yaşam

E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesinin nasıl alındığı araştırılıyor. Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 82..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay