Gimdes’ten yeni proje: Helal tadında sohbetler

Dernekten projeyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “İlk denemesini 14 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ‘Helal Tadında Sohbetler’ serimizi sizlere bildirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Instagram platformunda (eğer deneme yayını başarılı olur ise) her cumartesi saat 14.00’da canlı yayın başlatacağız. Bazen belli konulara odaklanılırken, kimi zamanlar da sizlerden gelen sualleri cevaplamaya çalışacağız. Kısa bir sohbet tadında yapmayı planladığımız Cumartesi sohbetlerimize herkes davetlidir. Yayınlar, resmi Instagram sayfamızdan yapılacaktır. Bu çalışmamızın hayırlara vesile olmasını ve daha çok insanın hakikati öğrenmesini Rabbimizden niyaz ederiz.”