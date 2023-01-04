GİMDES böyle uyardı: Starbucks'ın kıymetli Müslüman müşterileri!

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Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, Starbucks'ın siyonist İsrail ile LGBT'li sapkınlar başta olmak üzere İslam'a düşman çevrelere verdiği desteği anlattı.

GİMDES Helal Sertifikalandırma Derneği'nin resmi internet sitesinde yayınlanan Dr. Büyüközer imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı:

Dünya çapında 90.000’in üzerinde çalışanı, 9.700 tane mağaza ve haftalık 33 milyon müşteri hacmiyle Starbucks firmasına yıllık 6.4 milyar dolar kar ettirdiğiniz için ne kadar sevinseniz azdır. İçtiğiniz her bir fincan (latte ve macchiato), ABD ve İsrail arasındaki bozulmaz dostluğa ve yakın ittifakına katkıda bulunmaktadır. Bu dostluğun bir nişanesi olarak firma yetkilisine verilen “50 yıllık İsrail Siyonist Dostu Ödülü” bu yönden siz Müslümanlar için çok derin manalar ifade etmelidir. Bu ödül, İsrail’in uzun yıllar, halkla ilişkiler ve ticari firmalarla olan bağlarını güçlendirmek ve onları teşvik etmek için kullandığı bir ödüldür.

Starbucks, Jerusalem Fund of Aish HaTorah‘ı (Aish Hatorah Kudüs Fonu – Uluslararası Özel Yahudi Eğitim Merkezlerini bir şemsiye altında toplayan organizasyon) kullanarak İsrail’de geliştirilen en son savunma teknolojilerinin, Amerika, Avrupa ve İsrail askeri mühimmat marketlerine tanıtılmasını sağlamakta ve böylelikle İsrail ordusuna yardım etmeyi hedeflemektedir.

Starbucks’ın değerli Müslüman müşterileri, Starbucks Coffee, Amerika'da her yıl 27 Haziran'da düzenlenen homoseksüeller festivalini (Gay Pride Parade) destekleyenlerin de başında geliyor. Starbucks Coffee'nin Washington Müdürü Heywood McGuffy, şirketin bu tavrını savunarak "Biz, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi ilgilendiren her şeyi desteklemekle yükümlüyüz" dedi. Son festivalde, Starbucks Coffee çalışanlarından 75 homoseksüel, üzerlerinde homoseksüelliği ifade eden gökkuşağı renkleri ve Starbucks Coffee arması bulunan t-shirtlerle festivale katılanlara bedava kahve dağıttılar.

Starbucks şirketi, bu festivale destek vermek dışında kürtajı da teşvik ediyor. Şirket, "Planned Parenthood Federation of America" kuruluşunun resmi sponsoru.

Lütfen tükettiğiniz her bir Starbucks amblemli ürünle, çok asil (!) bir gayeye hizmet veren bu firmaya destek olduğunuzu ve Müslüman kardeşlerinize ihanet ettiğinizi hatırlayın.

Halen ikna olmamışsanız, her zaman Starbucks’ı ziyaret edin ve bir bardak çikolatalı frappuccino için… Düşünün ki böylece Müslüman bir kardeşinizin kanını içiyorsunuz. Afiyet olsun!