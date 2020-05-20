  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ibret gözüyle bakanlarda olmak ister misiniz?

Resulullahın sana selamı var

Devenin peygamberimize şikayeti

Bir elma ve İmam-ı Azam'ın babası

Abdestsiz emzirilen süt
için kalan
Spor

Gigi Datome: "Obradovic bizim Michael Jordan’ımız"

Fenerbahçe Beko’nun İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, takımın başantrenörü Zeljko Obradovic için, "O bizim Michael Jordan’ımız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:06:03 -
Gigi Datome: "Obradovic bizim Michael Jordan’ımız"

Fenerbahçe Beko’nun İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, takımın başantrenörü Zeljko Obradovic için, "O bizim Michael Jordan’ımız" ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın İtalyan oyuncusu Gigi Datome konuk olduğu bir programda takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin her zaman önemli bir seviyede kaldığını belirten Datome, "Adım adım ilerleyeceğim. Sezon sonunda kulüple oturup, geleceğimi konuşmayı düşünüyorum. İstanbul’da kalırsam, çok mutlu olacağım ve başka bir takıma gitmem gerekirse, gideceğim" dedi.



"Obradovic bizim Michael Jordan’ımız"


Obradovic ile birlikte takımda yer almanın çok iyi olduğunu ifade eden 32 yaşındaki basketbolcu, "Obradovic’in öğrencisi olmak güzel. Onun takımında olunca, nelerle karşılaşacağını biliyorsun. Bazen onu sinirlendirdiğim anlar oldu. O bizim Michael Jordan’ımız ve bu grubun lideri. 5 yıldır çok iyi bir birlikteliğimiz oldu" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı