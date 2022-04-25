Gidici Torrent, Fatih Terim'i geride bıraktı!

Galatasaray'da Burak Elmas'ın Fatih Terim'in yerine getirdiği Domenec Torrent takımın başına geçtiği zamandan bugüne performansıyla eleştirilerin hedefi olmuştu. Torrent, Altay galibiyetiyle birlikte Sarı-Kırmızılı takımın başında 14. Lig maçında 6. Galibiyetini aldı. Torrent, maç başına yakaladığı 1,42’lik puan ortalaması ile görevi teslim aldığı Terim’i geride bıraktı.

Galatasaray'da taraftarların bir türlü gözüne giremeyen teknik direktör Domenec Torrent, Altay galibiyetiyle birlikte Sarı-Kırmızılı takımın başında 14. Lig maçında 6. Galibiyetini aldı. Torrent, maç başına yakaladığı 1,42'lik puan ortalaması ile görevi teslim aldığı Terim'i geride bıraktı.

Galatasaray'da eleştirilerin hedefindeki isim Domenec Torrent, takımının Altay'ı deplasmanda mağlup etmesi neticesinde Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 14. Lig maçında 6.kez sahadan galip ayrılmayı başardı.

Gerek kadro tercihleri gerekse de sahada alınan sonuçlar sebebiyle bir türlü Galatasaray taraftarı ile yıldızı barışmayan Domenec Torrent, 14 lig maçı sonunda ise yakaladığı puan ortalaması ile görevi devraldığı Fatih Terim'i geride bırakmayı başardı.

Torrent yönetiminde ligde 14 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmalarda 20 puan topladı. Katalan hoca ligde maç başına 1,42'lik bir puan ortalaması yakaladı.

Takvim'de yer alan habere göre; Torrent elde ettiği 1,42'lik puan ortalamasıyla kendisinden önce Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim'in bu sezonki 20 haftalık performansını da geride bıraktı. Sarı-Kırmızılı takım bu sezon Terim ile ligde 20 maçta 27 puan toplarken, maç başına 1,35'lik bir puan ortalaması elde etmişti.

Terim sonrası 21.hafta itibarıyla Galatasaray'da teknik direktörlük görevine gelen Torrent için Sarı-Kırmızılı kulüpte önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan olağanüstü genel kurulda başkanlık için yarışacak olan iki aday Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk yaptıkları açıklamalarda Katalan hoca ile yola devam etmeyeceklerini açıklamıştı.

Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Domenec Torrent'in şampiyonluk primi ile birlikte önümüzdeki sezon için 1 milyon 750 bin Euro'luk bir hak edişi bulunuyor. Bu rakam göreve seçilecek olan yeni yönetimi ayrılık için bir hayli zorlayacak gibi gözüküyor.