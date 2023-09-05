Gidecek yeri kalmayan Ekrem ilk defa bir felakette ortaya çıktı!

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde önce ablası Meral Akşener tarafından aday gösterilmek istenen, Kılıçdaroğlu bunu kabul etmeyince masaya, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı" diye eklemlenen Ekrem İmamoğlu, sorumlu olduğu İstanbul'u terk edip, şehir şehir gezerek meydanlarda boy gösterdi.

2023 Genel Seçimi'nde yaşanan hezimetten sonra, bu sefer de CHP Genel Başkanlık koltuğuna göz diken İmamoğlu, "değişim" kampanyası başlattı.

Partililerle yaptığı gizli toplantısı da ifşa olan ve bu emeline de ulaşamayan İmamoğlu, görev süresinin bitmesine sayılı bir zaman kala, İstanbul'a döndü. "İstanbul'umuz için yeniden adayım" riyakarlığına soyundu.

Ekrem bugün İstanbul'da yaşanan bir felakette tarihinde ilk defa kameralar karşısına geçerek ortaya çıktı.

Ekrem'in açıklamasını izleyenler, "Gidecek yeri kalmadı ki" yorumları yaptı.

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