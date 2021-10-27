Gıdada fiyat dalgalanmaları takip edilecek

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda enflasyonu kontrol altına almak için atılacak adımlara yer verildi.

Fiyat istikrarı sağlanacak

Buna göre gelecek yıl fiyat istikrarını sağlamaya ve korumaya odaklanılacak. Para politikası araçları güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edilecek. Para, maliye ve gelir politikaları koordineli olarak yürütülecek.

Hükümet ve Merkez Bankası, enflasyon hedefini birlikte açıklamayı sürdürecek. Enflasyonu kademeli olarak hedeflenen seviyelere düşürmeyi amaçlayan önlemler maliye ve gelir politikaları tarafından da desteklenecek.



Mali disiplin korunacak şekilde yönetilen-yönlendirilen fiyatlar ve vergi düzenlemeleri geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak biçimde belirlenecek. Böylece enflasyonda atalet etkisi sınırlandırılacak. Mal ve hizmet piyasalarında rekabeti temin edecek, geliştirecek, ekonomi ile tüketiciyi kartelleşmeye karşı güvence altına alacak çalışmalar yürütülecek.

Para politikası kararları, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacak.

Gerekli adımlar atılacak

Dalgalı kur rejimi uygulamasına devam edilecek. Kurlarda sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi veya aşırı oynaklık durumunda piyasalarda istikrarın sağlanması amacıyla gerekli hamleler yapılacak.



Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik olarak lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemeler yapılacak. Ayrıca tarımda bölge ve ürün bazında bir planlamanın kurumsal altyapısı hayata geçirilecek.



Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında teklif edilen projelerde soğuk hava deposu yatırımlarına destek verilecek. Tarım ürünlerinde sağlıklı arz ve rekolte tahmininde bulunmaya imkân tanınacak. Erken Uyarı Sistemi kurulacak. Gıdada fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği ‘Ürün Gözetim Mekanizması’ devreye alınacak.

Veri desteği

Erken Uyarı Sistemi çalışmalarına tarım ürünleri fiyat ve maliyetleri konusunda Merkez Bankası’nın belirlediği set ile periyot çerçevesinde veri desteği sağlanacak. Erken Uyarı Sistemi izleme sonuç raporları gerekli tedbirlerin alınması için haftalık olarak Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarıyla paylaşılacak.



Taze meyve-sebze piyasasında yüksek fiyat artışlarını dengeleyici bir unsur olarak teknolojik örtü altı üretimle modern sulama sistemleri teşvik edilecek. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında teklif edilen projelerden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı sera yapımları desteklenecek.