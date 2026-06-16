Gıda ve temizlik ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar! Hakmar Express'ten yeni indirim kampanyası
Hakmar Express, 16-22 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. "Sınırlı Stok Süper İndirim" başlığıyla duyurulan kampanyada, gıda ve temizlik ürünlerinde çeşitli indirimler tüketicilerin beğenisine sunuldu.
Kampanya kapsamında 2 litrelik Komili ayçiçek yağı 199 TL'den satışa çıkarılırken, 500 gramlık Muratbey kaşar peyniri 229 TL olarak raflardaki yerini aldı. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez ürünlerinden 750 gramlık Nutella fındık kreması ise 239 TL'den tüketiciyle buluşacak.
İçecek grubunda 2,5 litrelik Doğuş soğuk çay 39,50 TL'ye satışa sunulurken, 100 gramlık Mehmet Efendi Türk kahvesi 74,50 TL olarak belirlendi. Öte yandan 1000 gramlık Cocopops gevrek kakao 149 TL'den alıcı bekliyor.
Temizlik ürünlerinde de dikkat çeken fiyatlar yer aldı. 650 mililitrelik Elidor şampuan çeşitleri 149 TL'ye satışa sunulurken, 48'li Solo bambu tuvalet kâğıdı 349 TL'den tüketiciyle buluşacak. 10 kilogramlık Bingo toz deterjan ise 399 TL'lik fiyat etiketiyle kampanyada yer aldı.
Hakmar'ın haftalık fırsatları arasında ayrıca 5 litrelik Biryağ ayçiçek yağı 449 TL, 5 litrelik Yudum ayçiçek yağı 449 TL ve 1000 gramlık Tost peyniri 249 TL'den satışa sunulacak. 400 gramlık Lor peyniri 62,50 TL, 400 gramlık yeşil kırma zeytin 75 TL ve 270 gramlık Bisküvili kakaolu kremalı fındık ezmesi ise 49,90 TL olarak açıklandı.
Deniz ürünlerinde 475 gramlık SuperFresh ton balığı 129 TL'den satışa çıkarken, 69 gramlık Çikolata kremalı sütlü gofret 44,50 TL'den tüketicilere sunulacak. Temizlik ve kişisel bakım kategorisinde ise 400 mililitrelik Pantene şampuan 149 TL, yüzey temizlik havlusu 89,90 TL ve 3240 mililitrelik Vim çamaşır suyu 179 TL fiyatıyla kampanyada yer aldı.
Hakmar Express, kampanyadaki ürünlerin sınırlı stoklarla satışta olacağını belirterek, tüketicilerin yoğun ilgi göstermesi halinde bazı ürünlerin kısa sürede tükenebileceği uyarısında bulundu. İndirimli fiyatların 16-22 Haziran tarihleri arasında tüm Hakmar Express mağazalarında geçerli olacağı ifade edildi.