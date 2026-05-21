Gıda ve tarımda daha fazla pay hedefi Afrika tarımı Türkiye ile ayağa kalkacak

Afrika kıtası, artan nüfus, gıda güvenliği ve tarımsal üretim ihtiyacı nedeniyle son yıllarda uluslararası yatırımcıların odağına yerleşirken, Türkiye de Batı Afrika'daki tarım ve gıda sektöründe daha görünür olmayı hedefliyor.

Sahra Altı Afrika'da tarımsal üretimin önemli bölümü halen düşük mekanizasyonla yürütülürken, lojistik ve depolama yetersizlikleri nedeniyle milyonlarca ton ürün tüketiciye ulaşmadan kaybediliyor.

Dünya Bankası verilerine göre, Sahra Altı Afrika'da üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 37'si hasat sonrası süreçte kayboluyor, Batı Afrika'da meyve ve sebzelerdeki kayıplar bazı ürünlerde yüzde 50'yi aşabiliyor.

Brookings Institution verilerine göre de bölgede 1000 hektar ekilebilir arazi başına düşen traktör sayısı 1 ila 2 arasında değişirken, tarımsal üretimin büyük kısmı halen insan gücüne dayalı yrütülüyor.

Batı Afrika ülkeleri son yıllarda özellikle sulama, depolama, tarım makineleri ve dijital tarım teknolojilerine yönelik yatırımları artırmaya çalışırken, Türkiye de bölgede tarım ve gıda alanındaki ekonomik varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Türkiye ile 11 Batı Afrika ülkesini bir araya getiren Agroconnect platformunun geçen hafta Dakar'da düzenlediği 5'inci Batı Afrika Tarım ve Gıda Zirvesinde traktör tedarikinden sulama sistemlerine, mango kurutma tesislerinden dijital tarım uygulamalarına kadar çok sayıda proje ele alındı.

DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Agroconnect Başkanı Zeki Güvercin, AA muhabirine, platformun Türkiye ile Batı Afrika ülkeleri arasında tarım ve gıda alanında kalıcı işbirliği oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Agroconnect'in tarım odaları, tarım-gıda grupları ve uluslararası tarım kuruluşlarını bir araya getiren bir yapı olduğunu belirten Güvercin, her 6 ayda bir, biri kıtada biri Türkiye'de olmak üzere Afrika tarım ve gıda zirvesi düzenlediklerini anlattı.

Güvercin, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinde daha çok inşaat, savunma sanayisi ve tekstil sektörlerinin öne çıktığına vurgu yaparak, "Şu anda bütün Afrika'nın ana gündemi tarım. Birçok ülke kıtada uzun süredir tarım projelerine yoğunlaşıyor. Şunu idrak etmek şart, gıda güvenliği ve gıda bağımsızlığı olmadan kalkınma da olmaz." dedi.

Güvercin, zirvede Türk firmalarıyla Batı Afrikalı şirketler arasında traktör tedariki, sulama sistemleri ve mango işleme alanlarında çeşitli projeler gündeme geldiğini ifade etti.

Bu kapsamda Türkiye'den 200 traktör sipariş edildiğini kaydeden Güvercin, Senegal'in güneyindeki Casamance bölgesinde mango kurutma projesi için ön protokol imzalandığını ve Türksat'ın uydu destekli tarım teknolojilerinin bölgede uygulanmasının planlandığını aktardı.

Agroconnectin çalışmalarını mekanizasyon, su yönetimi, üretim sonrası kayıplar ve dijital tarım olmak üzere dört temel başlık üzerine kurduklarını anlatan Güvercin, Batı Afrika'daki tarımsal mekanizasyon seviyesinin oldukça düşük olduğuna dikkati çekti.

Güvercin, şöyle devam etti:

"Batı Afrika'da makineleşme oranı yüzde 8. Bu demek oluyor ki üretimin yüzde 92'si halen el yordamıyla yapılıyor ki bu sürdürülebilir bir şey değil. Senegal'de örneğin üretim sonrası kayıplar çok yüksek. Mangonun yüzde 60'ı çöpe gidiyor. Soğan da aynı şekilde. Bunun nedeni lojistik eksikliği, soğutma sistemlerinin yetersizliği ve depolama altyapısının olmayışı. Biz de bu sorunlara çözüm bularak kayıpları en aza indirmeyi hedefliyoruz."

Güvercin, zirvede Türk firmalarıyla Batı Afrikalı şirketler arasında çeşitli projelerin gündeme geldiğini belirterek, özellikle traktör satışı, sulama sistemi ve mango işleme alanlarında önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründe Afrika’ya daha fazla yönelmesi gerektiğini vurgulayan Güvercin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada kullanılabilir tarım arazilerinin yüzde 60'ı Afrika'da. İş gücü de burada. Türkiye'nin ise ciddi bir tarım makinesi, sulama sistemi ve tarım teknolojisi kapasitesi var. Sahadaki bu gerçekleri Türkiye'nin kıtadaki pozitif imajıyla birleştirir ve tarım ile gıda alanına bilinçli şekilde girersek çok ciddi sonuçlar alabiliriz."