Gıda ürünlerini fiyat indirimi yapmak yerine çöpe atıyorlar! Vatandaş bunu yapan marketlere ve kanuni düzenlemeye isyan etti

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Zincir marketler, yasal düzenleme kapsamında, fiyat indirimi yapıp ikili fiyata sebebiyet verememesi gerekçesi ile son kullanma tartihi geçen ürünleri, o gün çöpe atıyor.

Ucuz fiyatla dar gelirliye ulaştırılmak yerine çöpe atılıyor!

Birçok Avrupa ülkesinde, bozulacak gıda ürünlerinde, son tüketim tarihine yaklaşan malların fiyatları, tüketim tarihi yaklaştığı için, sadece o ürünlerde fiyat indirimi uygulanıyor.

Böylece gıda ürünleri çöpe atılmak yerine, ucuz fiyatla dar gelirliye ulaşmış oluyor.

Ülkemizde ise, şu anki düzenlemede, ikili fiyatı önlemek için, fiyat indirimi imkanı olmadığından son tüketim tarihine kadar bozulacak ürünler, daha yeni gelen ürünlerle birlikte rafda müşteri bekliyor. Günün bitiminde son kullanım tarihi bitenler çöpe gidiyor.

Çöptekileri görünce isyan etti!

Bir sosyal medya kullancısı, ismini vermediği markete yakın çöpte, tavuktan süte, sütten meyve ve sebzeye kadar atılan ürünleri görüntüleyerek böyle isyan etti:

Çöpün içindekilere bir bakın. Hangi market olduğunu bilmiyorum. Bizim milletimize yazıklar olsun. Bir fakire fukaraya verseler olmaz mı? Bu kadar gıdayı çöpe atan marketler fiyatı iki katına çıkartmışlar. İki tane çöp bidonunun içindekiler bir bakın.