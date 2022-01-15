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Gündem Gıda teröristi işte böyle olunuyor! Tantunicide müşteriye bakın ne yediyorlar
Gündem

Gıda teröristi işte böyle olunuyor! Tantunicide müşteriye bakın ne yediyorlar

İstanbul Kadıköy'de yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. Gıda teröristi işletme sahibi, çöpe atılan yiyecekleri azarladığı çalışanlarına toplatarak, müşteriye yeniden servis edilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 11:33:00 - 2022-01-15 12:39:35

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. Görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere çalışanına toplatılıyor. Çalışanın tek tek biberleri ayıkladığı sırada işletme sahibi, "İsraf oluyor, bunlar ısırılmamış bile, tekrar yıkatacağız. Niye çöpe atalım?" diyerek uyarıda bulunuyor.

Utanmadan sıkılmadan "izinler iptal" dedi

Cep telefonuyla görüntüleri kaydeden işletmeci, personeline ise "Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. Haftalık izinlerinizi de iptal ediyorum" şeklinde seslendiği duyuluyor.

Görüntünün işletme sahibi tarafından diğer şubelere gönderildiği öğrenildi. Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı belirtildi.

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Yorumlar

Ömer

Peki el sürülmemiş şeylerin çöpe atılması doğrumu yeni akit. Bu israf degilmi. Yıkandıktan sonra bence problem yok. Tabi bu sekilde çöpe atmadan önce yıkanmalı.
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İŞTE BUNLAR LAİK CUMHURİYETİN NESLİ BUNLAR ,, ŞİMDİ BUNDAN NASIL KURTULACAKSINIZ,,, BİLEMESİNİZ ÇÜNKÜ HEPMİZ LAİK CUMHURİYET NESLLERDENİZ,,, BEYİN MÜHÜRLENMIŞ,,, VESSELAM,,,
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