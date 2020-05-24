Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramında da "Biz Varız" kampanyası kapsamında destek olunması gereken ailelere gıda paketi ulaştırmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Biz Varız" dayanışmasını Ramazan Bayramında da sürdürüyor. Destek olunması gereken adreslere gıda kolilerini dağıtmaya devam edilirken, 400 personel ve gönüllülerden oluşan ekipler 130 araçla hem İzmirlilerin bayramını kutluyor hem de İzmirlilere gıda kolilerini teslim ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay’ın, Kültür Park’taki lojistik merkezinde bayramlarını kutladığı ekiplerin, bayramın ikinci ve üçüncü günü de gıda paketlerini dağıtmaya devam edeceği belirtildi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel salgın sürecinden ekonomik olarak etkilenen İzmirlilere bugüne kadar 140 bin gıda kolisi ve 15 bin paket kavurma dağıttı.