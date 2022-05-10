Gıda krizi yaşayan Asya ülkesi Türkiye'den almaya başladı! Sebze ve meyvede...

Türk taze meyve sebze sektörü, ihraç pazarlarını çeşitlendirmek için gözünü, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’a çevirdi. 2021 yılında ihracatta 3 milyar dolar barajını aşan sektör, Hindistan’a taze meyve sebze ihracatını geçtiğimiz yıl yüzde 123 artırmıştı.

Yaş meyve sebze sektörünün en büyük ihraç pazarlarının Rusya Federasyonu ve Ukrayna olduğuna dikkati çeken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, iki ülke arasındaki savaşın alternatif pazar arayışlarını hızlandırdığını kaydetti. Bu amaçla Hindistan'a bir ticari heyetin gideceğini ve 200'den fazla ikili görüşme gerçekleştirileceğini aktaran Uçak, Hindistan pazarının geçen yıldan bu yana büyümeye başladığına dikkat çekti:

Hedef 100 milyon dolar

Yaş meyve sebze sektörünün en büyük ihraç pazarlarının Rusya Federasyonu ve Ukrayna olduğuna dikkati çeken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, iki ülke arasındaki savaşın alternatif pazar arayışlarını hızlandırdığını kaydetti.

Türkiye’den Hindistan’a taze meyve sebze ihracatının 2021 yılında yüzde 123’lük artışla 31 milyon dolardan 69 milyon dolara ilerlediğini aktaran Başkan Uçak sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’den en çok ihraç edilen ürün taze elma. Narenciye ürünleri Hindistan’da çok ithal edilen bir ürün ancak Türkiye’den ithalatları çok az. Narenciye ürünleri ihracatımızı artırabileceğimizi gördük. Kiraz ihracatımızı geliştirebileceğimiz bir diğer ürün olarak öne çıkıyor. Taze incir, nar, üzüm, armut ve kivi ihracatımızın Hindistan’a başlaması için Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli temasları başlatmış durumda. Bu ürünlerde de karşılıklı anlaşmalar sağlandığı takdirde Türk taze meyve sebze sektörü çok büyük ve güçlü bir ihracat pazarı kazanmış olacak. 2022 yılında ihracatta 100 milyon doları aşmayı hedefliyoruz.”