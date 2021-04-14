Gıda israfına bu Ramazan’da dur diyelim!

Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, “İsraf konusu sadece gıda üzerinden konuşulamaz. Allah’ın bize lütfettiği her türlü şey üzerinden israf konusuna değinilmelidir. Gıda insan hayatı için daha büyük yer tuttuğu için bu konu daha ağır basmaktadır. Gıda israfına karşı hayatımızın her alanında bilinçli davranmalıyız ve bu duruma karşı durmalıyız. Özellikle Ramazan ayının bu bilinci bize hatırlatma konusunda öncülük edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Temel ihtiyaç listesi oluşturulmalı!

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli de, “Dünyada ciddi bir israf söz konusu. Ayrıca her geçen gün gıda fiyatları artmakta ve gıdaya ulaşmak zorlaşmaktadır. Söz konusu israfı önlemek için market alışverişine çıkmadan önce vatandaşlarımızın kesinlikle temel ihtiyaç listesi oluşturmalıdırlar. Bu listeye göre alışverişlerini yapmaları büyük önem arz etmektedir. Hazırlanan bu liste sayesinde hem gereksiz harcamalardan kurtulacaklar hem de israfın önüne geçmeleri sağlanacak. Alışveriş yaparken bilinçli bir tüketici olarak davranılmalıdır” diye konuştu. Şireli şöyle devam etti: “Alınacak olan ürünün son kullanma tarihinden, nasıl kullanıldığına, nasıl paketlendiğine kadar incelenmesi gerekiyor. Özellikle hemen tüketilecek bir ürün alınırsa son kullanma tarihine kesinlikle bakılmalıdır. Özellikle Ramazan ayında gıda tüketimi daha da azaldığı için ürün elinde varsa ve hemen tüketilmeyecek ise ihtiyaç sahibi birisine verilmesi de uygundur. Böylelikle hem israf önlenmiş olur hem de ihtiyaç sahibi bir insanın yüzü güldürülebilir. Ayrıca Ramazan ayında aç karnına alışverişe çıkılmaması tavsiye edilebilir. Oruç tutan bir kişinin kan şekerinin düşük olmasından dolayı ihtiyacı olmayan ürünü de alması söz konusu olabilir.”