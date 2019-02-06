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Gıda harcamaları enflasyonu artırdı

TCMB'nin yayınladığı aralık ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda "gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir" bilgisine yer verildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:45
Gıda harcamaları enflasyonu artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı.

Raporda, “Enerji grubunda elektrik, doğal gaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:45
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. Fiyat Gelişmeleri Raporu

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