Gıda harcamaları enflasyonu artırdı TCMB'nin yayınladığı aralık ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda "gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir" bilgisine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı. Raporda, “Enerji grubunda elektrik, doğal gaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir” ifadelerine yer verildi.

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