Gıda harcamaları enflasyonu artırdı
TCMB'nin yayınladığı aralık ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda "gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir" bilgisine yer verildi.06 Şubat 2019 Çarşamba 11:45
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı.
Raporda, “Enerji grubunda elektrik, doğal gaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir” ifadelerine yer verildi.
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