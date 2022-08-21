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Ekonomi Gıda fiyatlarını düşürecek müthiş hamle
Ekonomi

Gıda fiyatlarını düşürecek müthiş hamle

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri bir bir devreye alınırken, gıda arzında güvenlik sağlanacak, fiyatlar düşecek.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 07:56:00 -
Gıda fiyatlarını düşürecek müthiş hamle

Tarım ve Orman Bakanlığı Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve iklim değişikliği gibi son yıllarda yaşanan gelişmelerin ardından gıda arzı güvenliğinin sağlanması için Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini (TDİOSB) bir bir devreye alıyor.

Bugüne kadar TDİOSB’lerden 34’ü tüzel kişilik kazandı. Bunlardan, 20’si hayvansal üretim, 13’ü bitkisel üretim, 1’i su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteriyor.

Bitkisel üretim alanındaki TDİOSB’lerin 5’i jeotermal kaynaklı seracılık projesi konumunda bulunurken, bunlardan sonuncusunun temeli dün İzmir’in Dikili ilçesinde atıldı. Ayrıca TDİOSB’lere, 500 milyon lira altyapı kredi desteği verildi. Altyapı inşaatları tamamlanan TDİOSB’lerde faaliyete geçen 850 üretim parselinde 5 binden fazla istihdam sağlandı.

Tüm üretim parsellerinin faaliyete geçmesiyle toplamda 50 bin kişilik istihdam öngörülüyor. Ağustos itibarıyla 38 ilde toplam 55 TDİOSB’in iş ve işlemleri ise devam ediyor. Bunların 30’unun hayvansal üretim, 24’ünün bitkisel üretim, 1’inin su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet göstermesi öngörülüyor.

İş ve işlemleri devam eden Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB’lerin, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Aydın, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Nevşehir ve Uşak’ta kurulması planlanıyor.

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