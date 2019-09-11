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"Gıda, en az savunma sanayi kadar önemli"

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz:- "Gıda, en az savunma sanayi kadar önemli ve hayati"- "Hükümetimizin gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında yaptığı her çalışmaya Borsa olarak destek vermeye çalışıyoruz"- "Tuzla hizmet birimimizin modernizasyonu için kesintisiz çalışıyoruz"- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Genel Başkanı Ahmet Hacıince:- "Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki et tüketimi, Türkiye'nin yaklaşık 3 katı"

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:25
"Gıda, en az savunma sanayi kadar önemli"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, gıdanın, en az savunma sanayi kadar önemli ve hayati olduğunu vurgulayarak, "Hükümetimizin gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında yaptığı her çalışmaya Borsa olarak destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

Kopuz, İSTİB'in Eminönü'ndeki merkez binasında düzenlenen hayvancılık ve kırmızı et ticaretine ilişkin istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de sanayileşme sürecinde köy nüfusunun çok hızlı düştüğünü, tarımda makineleşmenin ise plansız yapıldığını söyledi.

Kopuz, "Sonuçta, tarım üretimimiz istediğimiz gibi gelişmedi. Artan nüfusumuzu beslemekte zorlanmaya başladık. Bu gidişi değiştirmek, tarımda önemli bir dönüşüme imza atmak için Tarım ve Orman Şurası'nın bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de kırmızı et sektörü özelinde bir hazırlık toplantısı yapmak istedik." şeklinde konuştu.

Gıdanın, en az savunma kadar önemli ve hayati olduğunu vurgulayan Kopuz, şöyle devam etti:

"200 yıl önce başlayan sanayi devrimi, tarımda makineleşmeyi arttırdı, iş gücünü azalttı. Tarımda çalışanlar azalsa da tarım üretimi katlanarak arttı. Sanayi devrimi öncesi dünya nüfusu 800 milyonun altındaydı. Makineleşmemiş tarım ile dünya kaynaklarının 1 milyar kişiyi bile beslemesi mümkün değildir. Bugün ise bilişim devrimi sürecindeyiz. Bu süreçte tarımdaki iş gücü daha da azalıyor. Bilişim devrimi nimetlerinden faydalanan ülkelerin tarım üretimi daha da artıyor."

Kopuz, hükümetin gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında yaptığı her çalışmaya Borsa olarak destek vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Mera fonu kesintisinin ocak ayında kaldırılmasında Borsamızın yaptığı çalışmaların da etkisi var.Tuzla hizmet birimimizin modernizasyonu için kesintisiz çalışıyoruz. Karantina bölgemizin kapasitesini artırdık.Hizmet binalarımızı geçen dönem yeniledik ve modern bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.


- "Küçükbaş hayvancılık ihmal ediliyor"


Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Genel Başkanı Ahmet Hacıince de Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın ihmal edildiğini savunarak, "Türkiye'de bundan 60 yıl önce koyun eti kullanımı yüzde 40-45 seviyelerinde iken bugün itibarıyla yüzde 15'lere düşmüş durumda. Dünyada sığır hayvancılığı endüstriyeldir ve bir yatırım sonrası gerçekleşir. Koyun eti ise iş gücüne bağlı olarak üretimdeki payını alır. Ülkemizde mevcut meraların kullanılmaması, koyun etine ilginin azalmasıyla karşımıza yüksek maliyetli et ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.


- "Bir paket sigara parasına yarım kilo et alınabilmekte"


Hacıince, Türkiye'de bilim çevreleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarında kırmızı ete karşı olumsuz ifadeler kullanıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kırmızı ete karşı bilinçsizce bir saldırı var. Türkiye'de 3 kişiden biri sigara içmektedir. Ortalama sigara tüketimi ise günde bir pakettir. Bir paket sigara bugün 17-18 lira. Etin kilosu ise 40-45 lira civarındadır. Bir paket sigara parasına yarım kilo et alınabilmektedir. Fakat kırmızı et sürekli günah keçisi ilan ediliyor. Tüketim azalıyor ve bu durum üretimi de olumsuz etkiliyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki et tüketimi, Türkiye'nin yaklaşık 3 katıdır. Dünya Sağlık Örgütü, bir kişinin yılda 36 kilo et tüketmesi gerektiğini söylüyor. Biz resmi rakamlara göre, tüketimde yıllık 13-14 kilo seviyelerindeyiz."

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ise Türkiye'nin istikrarlı bir tarım ve hayvancılık politikasının bulunmadığını söyledi.

Sağlıklı et üretiminin veteriner hekimler ile mümkün olduğunu belirten Arslan, üreticilerin, toplumdaki kırmızı et algısını pozitif yönde etkilemek için meslek kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:25
  1. Ahmet Hacıince
  2. Ali Kopuz
  3. İstanbul Ticaret Borsası
  4. kırmızı et sektörü
  5. Ulusal Kırmızı Et Konseyi

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