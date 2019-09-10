0553 313 94 23

Gıda Dünyasının Türkiye Buluşmasında Gözler Bizce Yağda

Gıda dünyasının İstanbul’da gerçekleştirilen en büyük fuarlarından birisi olan World Food İstanbul 2019’da gözler Kadooğlu Yağ’ın standına çevrildi.

10 Eylül 2019 Salı 10:50
Gıda Dünyasının Türkiye Buluşmasında Gözler Bizce Yağda

Gıda dünyasının İstanbul’da gerçekleştirilen en büyük fuarlarından birisi olan World Food İstanbul 2019’da gözler Kadooğlu Yağ’ın standına çevrildi. Bizce, Brinto, Mayra, Azime ve Mutfakların Şefi markalarının yenilikçi ürünleri ile fuara katılan Kadooğlu Yağ fuarda büyük ilgi gördü.


Türkiye’nin gıda alanında ki en büyük fuarları arasında yer alan ve 24 ülkeden 1.000’in üzerinde firmanın katıldığı, ziyaretçi sayısının ise 20 bini aştığı World Food İstanbul 2019’da Kadooğlu Yağ standı ziyaretçi akınına uğradı. Yurt içi ve yurt dışı pazarların aranan markası haline gelen ve gerçekleştirdiği ihracat yanında oluşturduğu istihdamla da ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Kadooğlu Yağ bünyesinde faaliyet gösteren Bizce Yağ, Türkiye’nin dünya pazarlarındaki en önemli markaları arasında yer alarak ülke tanıtımında da önemli rol oynuyor. World Food İstanbul 2019’u değerlendiren Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu “Uluslararası fuarlar tanıtım için en büyük önceliğimiz. Bu fuarlarda sadece ürünlerimizi değil aynı zamanda ülkemizin de tanıtımını sağlıyoruz. World Food İstanbul 2019 fuarı bizler için iyi geçti. Yenilikçi ürünlerimizi yabancı alıcılarla buluştururken yurt içi pazarlara yönelik de önemli bağlantılar gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de Kadooğlu Yağ olarak üretmeye, istihdam oluşturmaya devam edecek, yeni yatırımlarımız ve ihracatta gösterdiği yüksek performansımız sürekliliğini koruyacaktır” dedi.


"Ülkemizi dünyada gururla temsil ediyoruz"


Kadooğlu Yağ yönetiminin de hazır bulunduğu fuarda katılımcılara Kadooğlu Yağ markaları hakkında bilgi veren İhracat Müdürü İhsan Mert, “Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. Ortadoğu’nun en büyük bitkisel yağ fabrikalarından biri olma özelliği ile Kadooğlu Holding güvencesiyle 2007 yılında kurulmuştur. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ, başlangıçta 300 ton / gün rafineri üretim kapasitesi ve 450 ton/gün dolum kapasitesi ile hizmet verirken 2019 yılında lezzet yolculuğunu gerçekleştirdiği yatırımlarla rafine ünitesinde 650 ton/gün; dolum ünitesinde 1.200 ton/gün’e çıkartarak başarı grafiğini hızla yükseltmiştir” dedi.


55’i aşkın ülke mutfağında Kadooğlu Yağ var


55’in üzerinde ülke mutfağında Kadooğlu Yağ çeşitlerinin kullanıldığına dikkat çeken Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu “Kadooğlu Yağ güçlü ve dinamik ekibi ile her gün aynı özenle ürettiği ayçiçek, mısır, pamuk ve margarin yağlarını Bizce, Mutfakların Şefi, Mayra, Brinto ve Azime markaları ile 55’i aşkın ülkeye ihraç etmektedir. Şirketimiz aynı zamanda iç piyasada 5 bölge müdürlüğü ve yaygın distribütörlük ağı ile Türkiye’nin dört köşesine ürünlerini ulaştırmaktadır. Rekabet gücünü her geçen yıl yatırımlarımız ile arttırıyoruz. 2014 yılı başında tamamlanan margarin tesisi yatırımımızla portföyümüze katı yağı ekledik, 150 ton/gün üretim kapasitesi ile hem iç piyasa hem de ihracata yönelik faaliyetlerimize hız verdik. Sektörün önde gelen kuruluşlarından İsveç Firması Alfa Laval ile nötralizasyon, ağartma, vinterizasyon ve deodorizasyon ünitelerini kurarken, dolum ve paketleme konusunda İtalyan teknolojisini seçtik. Başarımızın sırrı tüm tüketicilere son teknolojik yatırımlarımız ile lezzet ve sağlığı bir arada sunabilmemizdir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da okul önleri ve parklarda polisten sıkı denetim
    1. İstanbul’da okul önleri ve parklarda..
    2. 39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran..
    3. (Özel) Sarıyer’de polis ekiplerini..
    4. Yunanistan'da peş peşe depremler
    5. Balıkesir’de kaçak etil alkol..
    6. Yaşlı kadına Haluk Levent sahip çıktı
    7. "Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik"
    8. Genç girişimci otantik "Frig kayığı"..
    9. Sahipsiz kalan takıma gençler sahip..
    10. İnsanların yapmadığını köpek yaptı
    11. Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı
    12. Lavrov gelecek ay Irak yolcusu
    13. Giresun’da gökyüzü ve yıldızlar..
    14. Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO'da
    15. ABD'yi tehdit ettiler: Savaş yemini..
    16. 146 milyon kitap ücretsiz dağıtıldı
    17. Bahçesaray kaymakamı Öztabak, öğretmen..
    18. MÜRGEMER’den milli teknoloji hamlesine..
    19. Ticaret’ten burs yağmuru!
    20. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    21. Büyükçekmece’de EYOP kurs kayıtları..
    22. Muratpaşa’da mahalleler sıcak asfaltla..
    23. Asya borsaları
    24. Başkan Palancıoğlu: “İstikbali parlak..
    25. Seçer: “İşçi çıkarmalar devam eder”
    26. Talas’tan Ardıç’a Hizmet Çıkarması
    27. Yeşilçam’ın usta oyuncularından..
    28. 10 yaşındaki Naz gerçeği aratmayan..
    29. FETÖ'ye "ByLock" operasyonu
    30. Anka’da hasta ve yakınlarına aşure..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!