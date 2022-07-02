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Kadın - Aile Gıda boyasız oyun hamuru nasıl yapılır? Evde oyun hamuru yapımı
Kadın - Aile

Gıda boyasız oyun hamuru nasıl yapılır? Evde oyun hamuru yapımı

Oyun hamuru çocuklarımızın tasarım yeteneğini arttıran, hayal güçlerini geliştiren, renkleri ve şekilleri öğrenmesine yardımcı olan, el kaslarını güçlendiren en eğlenceli oyun araçlarından biri. Nişastadan kurumayan oyun hamuru tarifi!

Yeniakit Publisher
2022-07-02 18:09:00 - 2022-07-02 18:27:19
Gıda boyasız oyun hamuru nasıl yapılır? Evde oyun hamuru yapımı

Piyasada çeşitli markalara ait olan oyun hamuru bulunmakta. Bunların içinde CE belgesine sahip olan ve sağlıklı olduğu düşünülen markalar elbette var.
İçinde kullandıkları malzemelerin su, tuz ve buğday unundan oluşup, toksik ve lateks içermediği beyan ediliyor.

Ama bunların hiçbiri sizin evde çocuklarınızla birlikte yapacağınız doğal oyun hamuru kadar sağlıklı ve de ucuz değil…

Kimyasal metotlarda üretilen sentetik boyalarla yapılan oyun hamuru ile çocuklarımızın teması sırasında alerjik reaksiyonlar görülebilir, hele bir de ufak çocukların bu oyun hamurunu ağzına götürme ihtimali söz konusu olduğunda… Daha tehlikeli sonuçlarla karşılaşma ihtimalimiz yüksek!
Bu riskleri düşündüğümüzde çocuklarımızın hem eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan, hem de eğlendirirken ince motor gelişimine ve el göz koordinasyonunun gelişimine katkısı olan bu oyun aracından mahrum mu edeceğiz?

Tabi ki hayır ! Ele yapışmayan oyun hamuru yapımı, doğal, sağlıklı oyun hamuru tarifleri...

Evdeki sebze, meyve ve baharatları kullanarak “gıda boyasız” rengarenk oyun hamuru yapabilirsiniz.

Oyun Hamuru (Gıda Boyasız) Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı un
Yarım su bardağı tuz
1 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı zeytinyağ
Yarım su bardağı su
1 tatlı kaşığı kakao
Yarım su bardağı mor lahana rendesi

Oyun Hamuru (Gıda Boyasız) Tarifi Nasıl Yapılır?

Satılan oyun hamurlarından hiç bir farkı yok. Un, tuz, sirke, zeytinyağı bir kaba konulur. (ölçüleri yarıya indirip her renk için ayrı ayrı bu karışım hazırlandı) Rendelenen mor lahana yarım su bardağı su ile haşlanır, suyu süzülür. Beyaz için yarım su bardağı suyu kontrollü olarak yavaş yavaş ekleyerek yoğuralım. Kahverengi için kaptaki karışıma kakao ekleyip, kontrollü olarak yarım su bardağı suyu ekleyelim ve yoğuralım. Mor için kaptaki karışıma süzülen mor lahana suyunu (suyun rengi mavi görünüyor) kontrollü olarak yavaş yavaş ekleyin.

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Nişastadan kurumayan oyun hamuru tarifi!

ÇOCUKLAR İÇİN EVDE YENİLEBİLİR OYUN HAMURU YAPIMI

Malzemeler:

1 çorba kaşığı krema

3-4 bardak pudra şekeri

İsteğe göre gıda boyası

Yarım fincan yumuşak tuzsuz tereyağı

1/4 çay kaşığı vanilya

Hazırlanışı:

Öncelikle tereyağı ve kremayı temiz bir kap içerisinde karıştırın. Daha sonra içerisine pudra şekeri ekleyerek, ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Son işlem olarak da vanilyayı ilave edin.

Hamurların renk renk olması için dilediğiniz renkte gıda boyası kullanabilirsiniz.

Pişirme Gerektirmeyen 2 Malzemeli Oyun Hamuru Yapımı...

1 ölçü saç kremi,
2 ölçü mısır nişastası
Dilerseniz gıda boyası.

Yapmanız gereken ise sadece malzemeleri birbirine karıştırıp yoğurmak. Hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Hazırlık aşamasını da çocuklarla birlikte yapabilirsiniz. Oynayacakları oyun hamurunu kendilerinin yapması çok hoşlarına gidecektir.

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