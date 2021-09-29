Gıcırdayan kapıya salatalık sürerseniz... Bunu kimse bilmiyor!

Salatalık güzellik maskesi olarak en çok tercih edilen sebzelerden biri. Salataların vazgeçilmezi, yaz aylarının en çok tercih edilen yiyeceklerinden biridir. Evdeki bazı sorunları da salatalıkla çözebilirsiniz. Evlerde temizlik yaparken artık genellikle doğal malzemeler kullanılıyor. Sirke, limon ve karbonattan sonra salatalık da en çok kullanacağınız doğal temizlik ürünü olacak. Mesela ayakkabı parlatma, aynadaki buhar lekeleri ve kapı gıcırtısını gidermek bunlardan sadece birkaçı...

Aynadaki buharı gideriyor

Uzun ve sıcak bir banyonun ardından tüm banyonun buhar olması kaçınılmazdır. Genellikle banyodan çıktıktan sonra buhardan buğulanan aynayı görebilmek için elimizle, havluyla veya herhangi bir bezle sileriz. Ancak bu durumda ayna tam olarak temizlenmez. Üstelik buhar geçtikten sonra ayna lekeli kalır. Böyle bir durumda hemen bir salatalık dilimleyerek aynayı silebilirsiniz. Hem buhar geçecektir hem de kuruduktan sonra leke kalmayacaktır.

Selülitlere karşı salatalık

Her kadının kâbusu haline gelen selülit problemine karşı salatalık kullanabilirsiniz. Salatalıktaki fitokimyasallar, ciltteki kollajenin sıkılaşmasını sağlar ve selülitin görünümünü yumuşatır. Bacaklardaki selülit görünümünü azaltmak için selülitli bölgeyi salatalıkla ovabilirsiniz.

Kapı gıcırtısına direk çözüm

Kapı gıcırtısı pek çok evde yaşanan en büyük sorunlardan biridir. Özellikle bebekli evlerde bebek uyanmasın diye gıcırdayan kapılara dokunulmaz bile. Gıcırdayan kapı sesine veda etmek için kapı menteşelerini salatalık ile ovabilirsiniz.

Göz altı şişkinliklerine son

Salatalık, özellikle salatalık kabuğu güzellik maskesi olarak çok sık kullanılır. Salatalığı suyu iltihabı azaltır. Buzdolabından aldığınız salatalığı gözlerinize koyarak koyu halkaların ve şişliğin inmesini sağlayabilirsiniz.

Böcek sorunununa çözüm

Bizler salatalığı çok seviyor olabiliriz ama bazı böcek ve karıncalar bizimle aynı fikirde değil. Karıncalar, güveler, akarlar ve yaban arıları gibi böceklerin salatalık kokusundan nefret ettiği bilinir.

Ayakkabıları parlatın

Salatalık dilimi ile deri ayakkabınızı parlatabilirsiniz. Üstelik bu sayede hoş olmayan cila kokusunu da çekmek zorunda kalmazsınız.

Ağız kokusuna son verin

Ağız kokusu birçok insanın ortak problemidir. Kötü nefes kokusundan kurtulmak için veya dişlerinizi fırçalayamadığınız durumda ağzınıza bir dilim salatalık atarak bu durumdan kurutlabilirsiniz.

Paslanmaz çelik lavabo ve armatürlerinizi temizlemek ve parlatmak için onları salatalık ile ovun.