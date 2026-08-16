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Polonyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yolcu hayatını kaybetti!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Polonyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yolcu hayatını kaybetti!

Polonyalı turistleri taşıyan otobüsün Macaristan'da kaza yapması sonucu 12 yolcu hayatını kaybetti.

#1
Foto - Polonyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yolcu hayatını kaybetti!

Macaristan Başbakanı Peter Magyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polonyalı turistleri taşıyan otobüsün Macaristan'da kaza yaptığını, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

#2
Foto - Polonyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yolcu hayatını kaybetti!

Macaristan'ın doğusundaki Mezokeresztes yerleşim yeri yakınlarında M3 otobanında gece yarısından sonra meydana gelen kazada 10'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

#3
Foto - Polonyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yolcu hayatını kaybetti!

57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu Polonya plakalı otobüsün ilk belirlemelere göre şoförün uyuması sonucu şarampole yuvarlandığı belirtilirken, şoför polis tarafından gözaltına alındı. Yolcuların otobüsten tahliyesi gece boyunca sürerken, otobüsün altında sıkışan bazı yolcuları kurtarmak için vinç kullanıldı.

#4
Foto - Polonyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yolcu hayatını kaybetti!

Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski Macaristan'daki Polonya Konsolosluğu görevlilerinin Macar yetkililerle temas halinde olduğunu duyurdu.

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