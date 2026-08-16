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Dünya 60 binden fazla evde elektrik yok
Dünya

60 binden fazla evde elektrik yok

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60 binden fazla evde elektrik yok

ABD’nin Hawaii eyaletini vuran Lala Kasırgası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Kasırga 60 binden fazla haneyi elektriksiz bırakırken, 190’dan fazla uçuş ertelendi ve çok sayıda yol ulaşıma kapandı.

ABD’nin Hawaii eyaletini vuran Lala Kasırgası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Kasırga 60 binden fazla haneyi elektriksiz bırakırken, 190’dan fazla uçuş ertelendi ve çok sayıda yol ulaşıma kapandı.

CNN’in haberine göre Hawaii Valisi Josh Green, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lala Kasırgası’nın eyalette yol açtığı olumsuzluklara ilişkin bilgi verdi.

Green, fırtınayla bağlantılı bir trafik kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

 

Rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye ulaştı

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Kategori 1 seviyesine güçlenen Lala’nın rüzgar hızının saatte yaklaşık 129 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Kasırganın şiddetli yağışlarla birlikte sel ve heyelanlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Hawaii County Belediye Başkanı Kimo Alameda da kasırga uyarısının sürdüğünü belirterek bölge sakinlerine güvenli alanlara sığınmaları çağrısı yaptı.

Alameda, eyalette şimdiye kadarki en fazla sayıda yol kapanmasının yaşandığını ve elektrik kesintilerinin uzun süre devam etmesinin beklendiğini söyledi.

 

60 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Kasırga öncesinde marketler ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk yaşanırken bazı bölgelerde tahliye merkezleri açıldı.

Eyalet genelinde 60 binden fazla hane elektriksiz kalırken 190’dan fazla uçuş ertelendi.

Hawaii’yi doğrudan vuran son kasırga, 1992 yılında Kauai Adası’nda Kategori 4 seviyesinde etkili olan Iniki Kasırgası olarak kayıtlara geçmişti.

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