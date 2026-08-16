  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD, BAE ve Suudi Arabistan hattında 66 milyar TL'lik para hareketliliği Erdoğan anlatırken gözyaşları sel oldu! Eşini morga bıraktı, “Nöbetim var” deyip koştu! İşte Abdülmecit Yücel'in hikayesi Trump’tan Kim Jong Un paylaşımı olay oldu! “Bu bakışa aldanmayın, çok iyi geçiniyoruz” Allah razı olsun Erdoğan! Türkiye'den yardım eli Terör devleti İsrail'den kan donduran itiraf! Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adam Ekrem İmamoğlu! Erdem Atay'dan bomba açıklamalar ASELSAN MTAL ve ASELSAN Konya MTAL tercihte yine zirvede! Geleceğin mühendisleri bu okullarda yetişiyor Türkiye’nin yükselişi ve kardeşlik iklimi rahatsız etti! Siyonistin korkusu ‘Yalnız Kurtlar’ Yeni Akit Rubin’i neden kudurtuyor? Gürsel Tekin’in eski, köhne Türkiye hasreti! CHP’de yüzde 51 rahatsızlığı nüksetti CHP'li Yazgan'ın taciz ettiği kadından şok sözler… "Belime sarılıp öpmeye kalktı!"
Gündem Almanya biberleri Türkiye'ye geri gönderdi! Yasal sınırın 166 kat üzerinde hormon çıktı! Kim bilir bize neler yediriyorlar!
Gündem

Almanya biberleri Türkiye'ye geri gönderdi! Yasal sınırın 166 kat üzerinde hormon çıktı! Kim bilir bize neler yediriyorlar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Almanya biberleri Türkiye'ye geri gönderdi! Yasal sınırın 166 kat üzerinde hormon çıktı! Kim bilir bize neler yediriyorlar!

Türkiye’den Almanya’ya gönderilen taze acı biberlerde, sebze ve meyvelerin hızlı olgunlaşmasını sağlayan "ethephon" maddesi yasal limitin 166 katı oranında tespit edildi; tehlikeli seviyedeki ürünler Almanya'da piyasadan toplatıldı.

Türkiye’den Almanya’ya gönderilen taze acı biberlerde, sebze ve meyvelerin hızlı olgunlaşmasını sağlayan "ethephon" maddesi yasal limitin 166 katı oranında tespit edildi; tehlikeli seviyedeki ürünler Almanya'da piyasadan toplatıldı.

Türkiye’den Almanya’ya ihraç edilen taze acı biberlerde, gıda güvenliği standartlarını aşan kritik düzeyde bitki büyüme düzenleyicisi tespit edildi. Laboratuvar analizlerinin ardından ortaya çıkan bu tablo, Avrupa gıda denetim mekanizmalarını alarma geçirdi.

LABORATUVAR VERİLERİ ALARM VERİYOR

Avrupa Birliği Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında yayımlanan resmi bildirimde, sevk edilen ürünlerde olgunlaştırma ajanı olarak bilinen "ethephon" maddesinin miktarının kural dışı seviyelere ulaştığı kaydedildi. Almanya'ya ulaşan acı biberlerde yapılan ölçümlerde bu oran 8,3 mg/kg seviyesinde kayıtlara geçti. Analiz edilen kimyasal seviyesinin, müsaade edilen resmi limitin tam 166 katı büyüklüğünde olduğu belirlendi.

 

ÜRÜNLER PAZARDAN ÇEKİLİYOR

Ethephon, tarımsal üretimde meyve ve sebzelerin rengini daha hızlı alması ve pazar aşamasına erken getirilmesi amacıyla tercih edilen bir büyüme düzenleyici olarak tanımlanıyor. Ancak yüksek dozlarda kullanımı tüketici sağlığı açısından risk teşkil ediyor. Tüketici sağlığını korumak adına harekete geçen yetkililer, tespiti yapılan ithal ürün partisinin Almanya’daki dağıtım kanallarından ve alıcılardan derhal toplatılması kararı aldı. Sevkiyatı gerçekleştiren ve ürünü teslim alan firmalar nezdinde inceleme başlatıldığı bildirildi.

Gıda teröristleri 5 Ton zehiri vatandaşa yedireceklerdi
Gıda teröristleri 5 Ton zehiri vatandaşa yedireceklerdi

Gıda

Gıda teröristleri 5 Ton zehiri vatandaşa yedireceklerdi

Gıda teröristleri bu defa 15 ton bozuk süt ürünü ile Antalya’da ortaya çıktı
Gıda teröristleri bu defa 15 ton bozuk süt ürünü ile Antalya’da ortaya çıktı

Gıda

Gıda teröristleri bu defa 15 ton bozuk süt ürünü ile Antalya’da ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bizdeki yani yediklerimiz sizce

ne hale geldik kontrol mekanizmaları var bizde ama acaba ahbab cavus ilişkisimi var yada siyasi korku <<yada para acilen zengin olmamı ne hale geldik değilmi

İNŞALLAH ORDA İMHA EDİLİR, İADE EDİLİRSE BİZ YERİZ

Üç beş sene önce İstanbul'da mart ayı falandı daha çilek fazla çıkmamıştı ama bir anda sokaklarda kasalar dolusu çilek hemde çok ucuzdu, üç beş gün sonra haberlerde yurtdışına giden çilekler fazla ilaç kalıntısı yüzünden sınırdan iade edilmiş.... YORUM SİZİN, ALLAH,IM VİCDAN SAHİBİ İNSANLARDAN ÇOK OLSUN..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Abdullah Gül’den Bülent Arınç taktiği! Başbakanlığı Erdoğan’a bakın nasıl devretmiş
Siyaset

Abdullah Gül’den Bülent Arınç taktiği! Başbakanlığı Erdoğan’a bakın nasıl devretmiş

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın, “Ben olmasaydım…” minvalindeki açıklamalarından sonra 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den de benzer ..
Güney Kore lideri Lee’den Kuzey Kore’ye tarihi çağrı: 'Savaşı sona erdirmek için masaya oturalım'
Dünya

Güney Kore lideri Lee’den Kuzey Kore’ye tarihi çağrı: 'Savaşı sona erdirmek için masaya oturalım'

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Seul ve Pyongyang arasındaki gerilimi tamamen sona erdirmek ve Kuzey'in nükleer programını durdurma..
Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu
Gündem

Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından operasyonun Süleymancılar cem..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23