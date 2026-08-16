Sadece dakikalar içinde kırışıklıkları yok ediyor! Birçok sorun ve cilt sağlığı için Omega-3 takviyesi şart

NASIL UYGULANIR? Bu cilt maskesini düzenli olarak uygulamanız sonucu parlak ve genç bir cilde sahip olabilirsiniz. Malzemeler: Bir adet olgun avokado. İki yemek kaşığı bal. İlk olarak olgun bir avokadoyu ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. Avokadoyu bir kasenin içerisine alın ve bir kasenin içinde ezin. Sonrasında ise iki yemek kaşığı balı ezilmiş olan avokadonun içerisine ekleyin. Karışımda homojen bir kıvam elde ettikten sonra temiz cildinize uygulayın ve yaklaşık 15- 20 dakika bu şekilde bekleyin. Bekleme süresi dolduğunda ise cildinizi yıkayıp durulayabilirsiniz.