Ghezzal artık Karakartal!
Beşiktaş’ın şampiyonluğunda çok önemli rol oynayan Süper Lig’in asist kralı Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal’ın transferiyle ilgili Siyah-Beyazlılar İngiliz Kulübü Leicster City ile anlaşmaya vardı. Siyah Beyazlılar, Cezayirli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş’ın şampiyonluğunda çok önemli rol oynayan Süper Lig’in asist kralı Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal’ın transferiyle ilgili Siyah-Beyazlılar İngiliz Kulübü Leicester City ile anlaşmaya vardı. Siyah Beyazlılar, Cezayirli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City’e 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Cezayirli oyuncu, Siyah Beyazlılar'dan performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon Euro kazanacak.
Geçen sezon Beşiktaş ile 35 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 8 gol attı, 18 asist yaptı.