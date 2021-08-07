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Spor

Ghezzal artık Karakartal!

Beşiktaş’ın şampiyonluğunda çok önemli rol oynayan Süper Lig’in asist kralı Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal’ın transferiyle ilgili Siyah-Beyazlılar İngiliz Kulübü Leicster City ile anlaşmaya vardı. Siyah Beyazlılar, Cezayirli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 15:15:00 -
Ghezzal artık Karakartal!

Beşiktaş’ın şampiyonluğunda çok önemli rol oynayan Süper Lig’in asist kralı Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal’ın transferiyle ilgili Siyah-Beyazlılar İngiliz Kulübü Leicester City ile anlaşmaya vardı. Siyah Beyazlılar, Cezayirli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City’e 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Cezayirli oyuncu, Siyah Beyazlılar'dan performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon Euro kazanacak.

Geçen sezon Beşiktaş ile 35 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 8 gol attı, 18 asist yaptı.

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