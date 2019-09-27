Gezi'nin başrollerinden Barış Atay, Nihat Hatipoğlu'na 'sahtekar' dedi İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medyada Nihat Hatipoğlu'nun depremden ve afetlerden korunma duası sosyal medyada gündem oldu. Gezi’nin başrollerinden Barış Atay, ‘sahtekar’ diyerek Hatipoğlu’nu hedef aldı.

Dün İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem herkesi korkuturken Nihat Hatipoğlu'nun ATV'de yayınlanan Dostadoğru programında yaptığı depremden korunma duasıTwitter da TT listesinde girdi. Sosyal medyada destek gören Nihat Hatipoğlu’na, terör sevicisi Barış Atay adeta kin kustu. Birçok isim Allah’a sığınmanın doğruluğunu söylerken, Gezi eylemlerinin başrollerinden Barış Atay, Nihat Hatipoğlu’na ‘sahtekar’ diyerek hedef aldı. Destekleyenlerden bazılarının attığı twitler şöyleydi:

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