Gezide ölen sayısı 8 mi, 9 mu, 11 mi, 12 mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Yüzyıllar öncesinde yaşanılan olayları yorumlayan bazı kişilerin çok kesin ifadeler kullanmasına hep şaşkınlık duymuşumdur.

Hele hele sosyal olayları, birden fazla sebebe bağlı gelişmeleri tartışırken, bazı arkadaşlar öyle kesin ifadeler kullanıyorlar ki, sanırsınız olayların birebir canlı canlı şahitleri.

Yüzyıllar öncesindeki olayları bir kenara bırakın.

Şunun şurasında 11 yıl önce yaşadığımız gezi isyanını doğru yorumlayabiliyor muyuz?

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Birimiz “isyan” diyoruz, diğerimiz “sivil direniş”..

Birimiz “başkaldırı” diyoruz, diğerimiz “hak arayışı”..

Bırakınız o gezi olaylarının genel değerlendirmesini..

Somut bir rakam olarak, gezide kaç kişinin öldüğü konusunda bile hemfikir değiliz.

Cumhuriyet gazetesinde Emre Kongar önceki gün gezi olaylarını konu edindiği yazısında, ölenlerin sayısını 11 olarak açıkladı.

İsimleri de verdi:

“Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Berkin Elvan, Burak Can Karamanoğlu, Mehmet İstif ve Elif Çermik, Mustafa Sarı ve Ahmet Küçüktağ.”

Aynı gün aynı gazete, “gezinin yıl dönümü” başlıklı haberinde ise, gezi olaylarında ölen insanların sayısını sekiz olarak açıkladı.

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