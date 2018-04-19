Gezicilerin rezil dizisi 'Mehmed Bir Cihan Fatihi'ne şok!

Gezi kalkışmasına katılan senaristi ve Osmanlı sarayındaki açık saçık kadınları öne süren başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile Çetin Tekindor'un paylaştığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 6. bölümde yayından kaldırılmasına karar verildi. Yüksek maliyetiyle dikkat çeken dizinin, ilk bölümünden itibaren aldığı reytingler düşüktü.

Dün akşam da Total'de 5., AB'de ise 4. çıkan dizinin reyting sonuçları nedeniyle bu sabah dizinin yayından kaldırılacağının ekibe bildirildiği iddia edildi. Medyatava'nın haberine göre, yönetmeni, senaristi ve birçok oyuncusu değişen diziyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Yeni Şafak

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