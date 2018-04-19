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Gezicilerin rezil dizisi 'Mehmed Bir Cihan Fatihi'ne şok!

Yayın hayatına başladığı günden beri reytinglerde hedefledikleri başarıyı yakalayamayan Mehmed Bir Cihan Fatihi için final yapacağı iddiası ortaya atıldı. Büyük prodüksiyonlu, yüksek maliyetli dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman final yapıyor? Ekran macerasını noktalamayı planladığı öne sürüldüğü dizinin kesin final tarihi belli mi?

19 Nisan 2018 Perşembe 01:23
Gezicilerin rezil dizisi 'Mehmed Bir Cihan Fatihi'ne şok!

Gezi kalkışmasına katılan senaristi ve Osmanlı sarayındaki açık saçık kadınları öne süren başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile Çetin Tekindor'un paylaştığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 6. bölümde yayından kaldırılmasına karar verildi. Yüksek maliyetiyle dikkat çeken dizinin, ilk bölümünden itibaren aldığı reytingler düşüktü.

Dün akşam da Total'de 5., AB'de ise 4. çıkan dizinin reyting sonuçları nedeniyle bu sabah dizinin yayından kaldırılacağının ekibe bildirildiği iddia edildi. Medyatava'nın haberine göre, yönetmeni, senaristi ve birçok oyuncusu değişen diziyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 01:23
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