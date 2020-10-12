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Siyaset Geziciler ve Kaz Dağı provokatörleri PKK’ya sessiz
Siyaset

Geziciler ve Kaz Dağı provokatörleri PKK’ya sessiz

Gezi Parkı eylemleri sırasında 3-5 ağacı bahane ederek, kamu binalarını ateşe verip, polisle çatışarak ülkeyi kaosa sürükleyen sözde sanatçılar, PKK’nın Hatay’da ateşe verdiği ormanlara sessiz kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:13:00 -
Geziciler ve Kaz Dağı provokatörleri PKK’ya sessiz

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Gezi Parkı eylemleri sırasında 3-5 ağacı bahane ederek, kamu binalarını ateşe verip, polisle çatışarak ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışan azgın azınlık ile Kaz Dağları’nı bahane ederek, vatandaşı sokağa çağırıp, daha sonra bölgede villaları ortaya çıkmasının ardından sesi soluğu kesilen sözde sanatçılar, hain terör örgütü PKK’nın Hatay’da ateşe verdiği ormanlara suspus.

“Dilsiz şeytanlar”

İlgisizliğe tepki gösteren AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, PKK’ya hiçbir şey diyemeyenlerin haksızlık karşısında, dilsiz şeytan misali sus-tuklarını belirterek şunları dile getirdi: “Hain terör örgütü bu işi üstlenmiş durumda. 3-4 yıl önce PKK’nın Amanoslardaki varlığı aşağı yukarı 80 civarındaydı. Bugün için güvenlik güçlerimizin koordineli çalışması sonucu muazzam bir başarı elde edilmiş, güvenli bir liman haline gelmiştir. Terörist sayısı orada 10’un altına kadar düştü. PKK dağlarda bir varlık göstermeyince, lojistik destek alamayınca, ‘bize yar olmayan Amanoslar, size de yar olmasın’ düşüncesiyle yakmaya çalışıyorlar. Devletimiz yangına müdahale için seferber olmuştur. PKK tarafından Hatay stratejik bir nokta olarak seçilmiş bir yer. Hepsi planlı bir şekilde yapılıyor. Buna karşı da devletimiz tüm önlemleri almış durumda.

Devlet papuç bırakmayacak

Türkiye artık çok güçlü bir devlet. Her türlü istihbaratımız çalışıyor ve güvenlik güçlerimiz, yetkili makamlarımız, İçişleri Bakanlığımız alarmda o hainlerin peşinde. Terörle yoğun mücadele içerisinde. Yedi düvele karşı şu anda Türkiye, çok şükür kendi yerli ve milli kaynaklarıyla hareket ederek, hem dışarda, hem kendi içimizde itibar kaybına uğramamak, güçlü olarak ayakta kalmak ve 2023, 2053, 2071 hedeflerini yerine getirmek için vizyoner bir hareket tarzıyla yoluna devam etmektedir. Kahrolsun, PKK, kahrolsun hain sürüleri. PKK orada yok edildi ve bu kan kaybı karşısında ormanları yakıyor. Vatan sevgisi, imandandır. Bir yeşil yaprağın varlığının ne demek olduğunu bilen bu ateşe sessiz kalamaz. PKK’ya sessiz kalamaz. Bizim ciğerimiz yanıyor ama bazı kesimler sessiz kalıyor. Onlar titreyip kendine gelmeli. Sanatçı demek, ruh estetiğine sahip insan demek. Yüreği insan sevgisiyle dolu insan demek. Sanatını, insanın mutluluğu, huzuru için icra etmek demek. Biz öyle görüyoruz. Öyle olmayınca haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır misali, bu konuya feryat figan etme-liler ve bu vatana sahip çıkmalılar.”

Sözde sanatçılar nerede?

Sözde çevrecilerin PKK sessizliğine tepki gösteren Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir de, şunları ifade etti: “Sanatla, sporla, kültürle, fikirle ilgi-lenenlerin tüm toplumu temsil etmeleri, kamu yararını gözetmeleri gerekirken Türkiye’de sürekli millete, devlete, inanç değerlerine karşı kalkışmalar, operasyonlar olduğu zaman hep sessiz kaldılar. Çok az duyarlı sanatçımız hariç. Uzunca bir zamandır bu alanlarda iştigal edenlerin millete rağmen bu işleri yaptığının da açıkça ortaya çıkmasıdır. Bu, terör örgütlerinin açığa düşmesinden ziyade milleti temsil etmesi gereken sanatçıların millete rağmen hatta millete karşı bir yerde konumlandıklarının da açığa düşmesidir. Milletimiz yeniden kendi bağrından, sesi, tınısı olan, duygularını anlatan sanatçılarını, düşünürlerini, fikir insanlarını var edecek. Bu açıdan bir yüzleşme, muhasebe, hesaplaşma da bu tür hadiselerle açığa çıkmış oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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