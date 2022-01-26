Gezici vatansever Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel İngiltere’ye yerleşiyor Türklüğünüzden mi utanıyorsunuz?
Gezi parkı kalkışmasında Taksim’deki eylemleri kışkırtan sözde ‘sanatçılar’ arasında yer alan Halit Ergenç ve oyuncu eşi Bergüzar Korel, çocuklarının İngiliz gibi büyümesini istedikleri için Londra’ya yerleşme kararı aldı.
Gezi Parkı kalkışması sırasında Taksim’e gelerek kaldırım taşlarını söküp dükkan ve işyerlerine zarar vererek ortalığı savaş alanına çeviren vandallara yol gösteren sözde sanatçılar arasında yer alan Halit Ergenç çocuklarının İngiliz gibi yetişmesi için Londra’dan ev satın aldılar.
Gezici çift, Londra'dan bir ev satın aldı. İkili, projeleri olmadığı dönemde üç çocuğuyla birlikte Londra'da yaşayacak.
Çocukları yurt dışında okuyacak
SnobMagazin'in haberine göre, Ünlü çift, üç çocuğunu da yurt dışında okutmak için okul arayışlarına başladı.
Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunan çift, bir süredir ekranda yer almıyordu.