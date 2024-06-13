Gezici vandalların resmini duvara astılar! CHP yumuşamaz yumruk sıkar

Buğra Kardan İstanbul

31 Mart seçimlerinin akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı yumuşama siyaseti gerilimden nemalanan CHP’yi tedirgin ediyor. Kandil’in piyonlarından ve Gezicilerden kuvvet alan Özgür Özel, Erdoğan’ın bu siyasetini boşa çıkarmak için didinip duruyor. Nitekim 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ni ziyaret eden Erdoğan’a Özel, ülkede güveni ve huzuru tehdit altına sokacak talepler sundu. Özel’in Erdoğan’a yumuşama için Osman Kavala ve Can Atalay dahil Gezi tahrikçilerinin salıverilmesi, PKK’yla irtibatlı belediyelere kayyım atanmasından kaçınılmasını şart koşması infiale yol açtı.

Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!

Yeni anayasa için kapıları kapatan Özel’in CHP’li belediyeler tarafından maaşları yatırılmayan ya da eksik ödenen on binlerce emekçiye kör kalarak asgari ücret ve emekli aylığına zam yapılması davetinde bulunması da “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” deyimini akla getirdi.

Erdoğan’ın ağırlandığı odanın duvarına Gezi kalkışmasında ölen tahrikçilere atfedilen resmin asılması, akit’in ziyareti takip etmesine izin verilmemesi ise ‘büyük rezalet’ olarak yorumlandı.

Gazeteciler ve siyasilerce sureti haktan görünen Özgür Özel’in Erdoğan’ın yumuşatma siyasetine sekte vurmak için gecesini gündüzüne kattığı vurgulandı. Özel’in Gezi ve kayyım ısrarıyla ülkede gerilimi tırmandırmayı amaçladığının altını çizen uzmanlar, “Bu CHP, kamplaşma ve kutuplaşmanın devamından olup ülkeyi hukuktan koparmayı amaçlamaktadır. Bu CHP, bırakın yumuşamayı yumruk sıkıyor” ifadelerini kullandı.

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Özel, vekâlet siyasetini bıraksın

akit’e konuşan gazeteci-yazar Gaffar Yakınca, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanının yumuşama siyaseti önemli. Ancak CHP de bir karar vermeli. Özgür Özel, makul taleplerde bulunmalı. Cumhurbaşkanından Kavala’nın serbest bırakılmasını istemek anormal bir durum. Kavala’yı yargılayan, mahkûm eden Cumhurbaşkanı değil. ‘Falancayı serbest bırak, feşmekâncayı vekil yap’ diyerek hukuku kenara itemezsiniz. Öbür yandan Gezi hükümlüsü Can Atalay’ın serbest bırakılmasını CHP’nin savunması da anlamlı değil. Çünkü Atalay CHP’nin değil, TİP’in vekili. CHP’nin terörle irtibatlı belediyelere kayyım atanmasına karşı çıkmasının da manası yok. Niye Kandil’le irtibatlı bu yapı susuyor da CHP ses veriyor? CHP, birilerine vekâlet etmeyi artık bırakmalı. Kavala’nın durumunu devamlı tartışmaya dökmenin ülkeye ne yararı vardır. Kavala’nın bırakılması Avrupalılar, Amerikalılarca temenni edilmektedir. Bu temennileri tekrar etmesi ise CHP’nin hükümeti zora sokmayı amaçladığına işaret etmektedir. Yine CHP’den Cumhurbaşkanına emekli aylığı ve asgari ücretin iyileştirilmesi çağrısı geldi. Karşımızda İBB tarafından siyasi saikle işten çıkarılan binlerce belediye çalışanı var. Bunu da geçtim emekçilerin maaşlarını yatırmayan ya da eksik yatıran CHP’li belediyeler var. Kendi bünyenizdeki en ufak sorunları bile çözmüyorken bu istekler zor durumdan nemelanmak ve hükümeti zora koşmaktan başka nedir? Kılıçdaroğlu gitti, Özel geldi ama ideoloji aynı. Dileriz gelen gideni aratmaz” dedi.

Temkinli olmak gerek

AK Parti 27’nci Dönem Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise şu şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı ile Özel’in buluşmaları olumlu ama temkinli olunmalı. Çünkü karşımızda adı tüm darbelerde geçen, Gezi kalkışmasının finansörü Kavala gibi aktörleri müdafaa eden, terörle ilintili belediyelere kayyıma hiddetlenen bir CHP var. CHP’nin fıtratı belli. CHP’nin normalleşme ya da yumuşamada içten olmama ihtimali kuvvetli. Çünkü normalleşme ya da yumuşama CHP’nin varlığını inkâr anlamına geliyor. CHP’nin tarihini bilmeyen yok. 1950’ye kadar ülkeyi diktatörlükle yönetti. 1950’de DP başa gelince kendine bağlı rektörleri ve hakimleri devreye soktu. 1960’larda ve 1990’larda aynı tablo oldu. Şükür ki Erdoğan’la bu devir kapandı. Son olarak Kılıçdaroğlu sahne aldı. Hep gerilimi tırmandırmak için çırpındı. Gezi’ye CHP’nin örgütlerini de kattı. Bakalım, bayrağı devralan Özel ne yapacak? Özel, normalleşme ve yumuşamadan dem vuruyor ama ötesine geçemiyor. Çünkü onun karakteri, CHP’nin tarihi buna mani.”